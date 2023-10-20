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Колонна российских бронемашин горит на поле боя около Авдеевки

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  • 20.10.2023, 9:33
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Колонна российских бронемашин горит на поле боя около Авдеевки

Видеофакт.

Бойцы 116-й отдельной бригады терробороны уничтожили пять вражеских бронемашин около Авдеевки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята пылающая вражеская техника, опубликована в соцсетях.

«Авдеевское направление. Удачный день по снижению вражеской техники продолжается. Воины 116-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ безжалостно уничтожают оккупантов адским огнем», - говорится в комментарии к записи.

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