«Нарисовали по адресам пропагандистов такие «приветствия» от бабушек-колдуний» 20.10.2023, 9:39

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Белорус раскрыл подробности об акции с пентаграммами и свиными головами.

Вчера у московской квартиры российского пропагандиста-военкора Валентина Трушнина нарисовали пентаграммы со свиными головами. Сообщается, что заказчик — белорус Иван Волчик. «Наша Ніва» расспросила его, что это было и почему.

За изображенные пентаграммы с головами свиней в Москве задержали 25-летнюю девушку и 28-летнего мужчину. Против них завели уголовное дело за «угрозу убийством» и «вандализм». Те признались, что заказ получили через украинский чат-бот.

Российская пропаганда сообщила, что заказчиком был 32-летний Иван Волчик — белорус, который живет в Киеве.

«Известия» со ссылкой на свой источник написали, что Волчик также причастен к угрозам военкору Владиславу Шурыгину. 19 сентября тому позвонили с неизвестного номера и сообщили, что на его дом наведен беспилотник.

«Наша Ніва» узнала немного больше о мужчине. Учился он в Белорусском институте правоведения на юриста. После работал видеографом в Минске, также фотографировал и предлагал услуги дизайнера. Весной 2021-го мужчина выехал из Беларуси в Украину, спасаясь от политического преследования.

«Наша Ніва» разыскала Ивана и спросила, действительно ли он заказывал пентаграммы у квартиры Трушнина и боится ли угроз российской пропаганды. Тот ответил шуткой:

«Украинские бабушки-колдуньи из города Конотоп попросили меня найти людей, которые умеют рисовать. Они нарисовали по пяти адресам такие приветствия от бабушек. Вот и все».

Под бабушками-колдуньями Иван имел в виду женщин из Конотопа, которые проклинали въехавших в город российских солдат. Видео с ними широко разошлось.

Иван добавил, что не знает, как отбирались адреса, по которым изображались пентаграммы.

«А угрозы российских пропагандистов меня волнуют очень мало», — отметил Иван Волчик.

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