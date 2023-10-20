Танцы Лаврова на раскаленной сковородке Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

20.10.2023, 9:44

Сергей Лавров

МИД РФ поручили принять на себя унижение Путина.

Развивая огромный геополитический прорыв Путина, с визитом в Северную Корею прибыл министр Сергей Лавров.

На встрече с Ким Чен Ыном он объявил, что теперь отношения Россия – Северная Корея «вышли на качественно новый, стратегический уровень». Смысла это фразы мы не понимаем. В чем «стратегия»? Каково ее практическое наполнение?

Лавров в ходе своего пустейшего, имитирующего дипломатию визита обвинил Южную Корею «в нагнетании напряженности» на полуострове.

В общем, каким бы карикатурным все это ни казалось, в происходящем есть известная логика.

Если действительно Путин договорился с Ким Чем Ыном об унизительных с точки зрения великодержавия поставках боеприпасов для продолжения спецоперации в Украине, то надо ведь занимать сторону Северной Кореи и выступать против Южной Кореи. В какие бы обтекаемые формулировки ни был обернут этот факт.

То есть, получается, что смысл «качественно новой стратегии» на самом деле прост – это вынужденное следствие провальной спецоперации, и как только она завершится, необходимость отпадет. Если так, то это лишь тактика.

Не исключено, впрочем, что вся эта «стратегия» являет собой блеф, имитацию. Мы не знаем масштабов военного сотрудничества и, возможно, большой роли северокорейские боеприпасы в ходе спецоперации не сыграют.

Впрочем, вся путинская «дипломатия» - блеф и имитация. Это попытка танцевать на раскаленной сковородке, не понимая, что на нее не следовало попадать, а если уже попали, то следует с нее убраться.

Но, между прочим, игры с Ким Че Ыном могут не пройти без следа. Главное опасение с точки зрения безопасности на Корейском полуострове – возможные поставки Путиным военных технологий Киму в обмен на боеприпасы. Сам ход визита Кима в Россию может говорить о такой возможности.

Министр объединения Южной Кореи Ким ен Хо сказал сегодня: «Если Россия предложит военные технологии Северной Корее, это будет представлять серьезную угрозу безопасности Южной Кореи. В таком случае мы будем вынуждены обратиться вместе с США и другими странами к сильным санкциям против России и Северной Кореи».

То есть, существует вероятность нарваться на дополнительные санкции. Если подобное произойдет, то это будет очередным выдающимся достижением Путина и его министра Лаврова.

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