Тысячи белорусов ежегодно лишают родительских прав 2 20.10.2023, 9:48

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Отцов лишают чаще, чем матерей.

Суд 19 октября вынес приговор родителям из Слуцка, убившим своего трехлетнего сына — 25 лет колонии матери и расстрел отцу. Через неделю, 26 октября, пройдет заседание по лишению их родительских прав. «Зеркало» посмотрело статистику по таким судебным разбирательствам за пять лет.

В 2019—2021 годах в Беларуси падало число лишенных прав родителей. Однако в 2022-м этот показатель вырос, следует из статистики Верховного суда. Также увеличилось и число детей, родители которых лишены своих прав на них.

Так, в 2022 году судами лишено родительских прав 2705 родителей, восстановлено — 118. Из них 1028 женщины (38,0%) и 1 677 мужчин (62,0%).

Отцов лишали чаще, чем матерей — 1211 против 584. Одинокие мамы лишились прав в 233 случаях. Решения о лишении родительских прав в отношении обоих родителей вынесены судами в 444 случаях.

В 2022 году:

- 1567 дел было рассмотрено о лишении родительских прав в отношении одного ребенка;

- 418 — в отношении двух детей;

- 170 — в отношении трех детей;

- 54 — в отношении четырех детей;

- 30 дел — в отношении пяти и более детей.

В 2022 году количество детей, родители которых лишены родительских прав, составило 3304 (в 2021 году — 2980):

- 250 детей в возрасте до 1 года включительно;

- 278 малышей — от 2 до 3 лет;

- 621 ребенок — от 4 до 6 лет;

- 906 детей — от 7 до 10 лет;

- 760 детей — от 11 до 14 лет;

- 489 подростка — от 15 до 17 лет.

«По-прежнему наибольшее количество детей, родители которых лишены родительских прав в прошедшем году, составили дети в возрасте от 7 до 10 лет», — отмечали в Верховном суде.

В 2022 году судами рассмотрено с вынесением решения 195 дел о восстановлении в родительских правах, в том числе по 104 делам вынесены решения с удовлетворением иска. Всего в 2022 году 118 лиц восстановлены в родительских правах.

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