Как белорусы сдают экзамены на уровень владения польским 20.10.2023, 10:00

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Экзамен длится два дня и проходит в несколько этапов.

Знание польского языка обязательно, чтобы поступить в польские вузы, получить постоянный вид на жительство (ВНЖ) или гражданство. МOST собрал информацию о том, где сдать экзамен, чтобы получить необходимый сертификат, как на него записаться и сколько это стоит, и поговорил с белорусами, которые его уже сдали.

Сертификат о владении польским языком выдаётся Государственной комиссией освидетельствования знания польского языка как иностранного (Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego). Обычно он требуется для получения польского гражданства или карты долгосрочного резидента ЕС, для поступления в ВУЗ с польским языком обучения или для трудоустройства по ряду специальностей. Документ выдаётся бессрочно.

Уровни владения

Градация языковых знаний установлена европейской организацией CEFR и применима не только к польскому языку. Выделяются элементарный уровень владения языком, самодостаточный и свободное владение.

A1 — самый простой уровень. Он предполагает, что иностранец понимает фразы на слух и может формулировать простые ответы. A2 — «предпороговый» уровень — означает, что иностранец может поговорить о работе, погоде и на подобные темы.

Уровни B1 и В2 свидетельствуют о самодостаточном владении иностранным языком: иностранец понимает фразы литературного языка на различные темы, может поддержать разговор на бытовую, профессиональную тематику. Уровень В2, кроме прочего, предполагает быструю речь и возможность лёгкого ответа на неожиданные вопросы.

C1 и С2 — профессиональный и совершенный уровни, соответственно. Иностранец может воспринимать сложные и большие тексты любой тематики. Понимает любое устное сообщение. Свободно составляет ответы, запросы, в том числе узкоспециального толка.

Экзамен

Проверка знаний проходит на протяжении двух дней — как правило, в субботу и воскресенье.

В первый день экзамен проходит в четыре этапа:

- аудирование (rozumienie ze słuchu). Экзаменуемому необходимо прослушать аудиозапись на польском и на выданном бланке ответить на вопросы.

- Bосприятие письменного текста (rozumienie tekstów pisanych). Нужно выбрать правильные ответы после прочтения текста.

- Проверка польской грамматики (poprawność gramatyczna). Сдаётся в виде теста, среди тем которого предлоги, падежи, степени сравнений и тому подобное.

- Письменная работа (pisanie). Нужно написать сочинение на заданную тему.

Второй день посвящается устной проверке знаний (Mówienie). Экзаменуемый тянет билет с вопросами и отвечает на них.

Устный экзамен проводят сразу два экзаменатора, каждый из которых может задавать дополнительные вопросы.

Результаты обоих дней фиксируются в процентах. Экзамен на уровни А1, А2 и В1 считается сданным, если экзаменуемый набрал минимум 50% по устной и столько же по письменной части. Для получения сертификата уровней B2, C1 и C2 нужно набрать минимум 60% по каждой из письменных частей и столько же по устной.

Даты проведения экзаменов в 2024 году

В 2024 году экзамены на уровень владения польским языком как иностранным будут проводиться:

- 4-5 февраля (воскресенье и понедельник): уровни В1 и В2 (для взрослых, а также для тех, кто по религиозным соображениям не может участвовать в сдаче экзамена в субботу);

- 20-21 апреля (суббота и воскресенье): уровни В1 и С1 (для взрослых);

- 22-23 июня (суббота и воскресенье): уровни В1 и В2 (для взрослых и подростков);

- 16-17 ноября (суббота и воскресенье): уровни В1, С1 и С2 (для взрослых).

Сколько стоит экзамен

Экзамен на владение польским языком платный. Для взрослых он стоит 120 евро за уровни А, 150 евро — за уровни В и 180 евро — за уровни С. Несовершеннолетним экзамен на любом из уровней обойдётся в 90 евро.

За выдачу сертификата придётся доплатить ещё 20 евро.

Обычно результаты оглашают через два месяца после сдачи экзамена. А получить сертификат можно в течение месяца после оглашения результатов.

Журналисты попросили читателей, которые уже сдавали такой экзамен, поделиться опытом.

«Я не готовился вообще»

Сева закончил белoрусскоязычную школу, а в 2015 году переехал в Киев и со временем освоил украинский.

— Оказалось, что украинский у меня «из коробки заводится», и я решил, что раз такое дело, то можно попробовать и польский поучить — лишним не будет.

В Киеве Сева записался на курсы польского языка, но походил на них всего месяц. За это время группе объяснили падежные окончания и некоторые другие правила, а после он начал смотреть польские каналы и фильмы.

Когда началась война, Сева приехал Варшаву. Вместе с другом из Минска они решили проверить свой уровень польского.

— Этим летом мы просто «по фану» написали экзамен на уровень В2 и оба сдали! Я не готовился вообще.

Записывались молодые люди в апреле 2023 года, а экзамен был назначен на 24 и 25 июня.

— В субботу было аудирование, понимание написанного, грамматика и сочинение на 250 слов, а в воскресенье — устный экзамен. Тему сочинения можно было выбрать из предложенных. Я писал на тему «Согласны ли вы с утверждением, что деньги — главная мотивация для сотрудников». Результаты прислали на электронную почту буквально пару недель назад.

Сертификат можно было получить как по почте, так и лично в месте сдачи. Сева выбрал первый вариант, поэтому ещё ждёт документ.

«Ничего сложного там нет»

Ольга живёт в Польше с 2019 года. Польский язык девушка начала учить ещё в Беларуси: купила учебник Hurra для уровней А1-А2 и изучала язык самостоятельно. Потом брала несколько занятий у репетитора в Гродно, чтобы сдать экзамен на карту поляка.

А экзамен на получение сертификата Ольга сдавала в ноябре прошлого года, без серьёзной подготовки.

— Скачала тесты прошлых лет на уровни В1 и В2 и просмотрела их, чтобы понимать, к чему быть готовой. Мне сразу показалось, что ничего сложного там нет. За три года я настолько овладела польским языком, что могла общаться на нём относительно свободно: поддержать беседу, поговорить с коллегами по работе.

На экзамен можно было взять только две ручки. На каждый из модулей выделялось определённое время, по истечении которого экзаменационный лист нужно было сдать и покинуть аудиторию. По возвращении на столах лежали новые экзаменационные листы, а посадка осуществлялась по номерам. Ольга сдавала экзамен в один день с супругом, поэтому их рассадили по разным концам аудитории.

Результаты они получили по электронной почте в марте. Вместе с ними прислали инструкцию, как оплатить выдачу сертификата. Сертификаты супруги забрали в конце марта.

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