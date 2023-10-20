Шесть миллионов просмотров за день: ЦАХАЛ опубликовал шокирующее видео о зверствах ХАМАСа 20.10.2023, 10:16

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10-минутный ролик потрясает воображение.

Вслед за министерством иностранных дел Израиля, ЦАХАЛ также включился в информационную войну, обнародовав в YouTube видеохронику событий 7 октября.

10-минутное видео потрясает воображение, его очень сложно смотреть (об этом зрителей предупреждает специальное уведомление перед началом трансляции). Тем не менее всего за день, 19 октября, этот контент увидели более 6 миллионов зрителей во всем мире.

В связи с тем, что хроника на самом деле содержит очень тяжелые сцены, Charter97.org приводит только ссылку на это видео. Кадры поступили с камер наблюдения и регистраторов, в том числе тех, что имели при себе террористы ХАМАСа.

Все пояснения в фильме даются на английском языке, перед перевода на иврит - в ЦАХАЛе не скрывают, что контент предназначен для зарубежной аудитории, которая чаще всего не представляет, что на самом деле происходило в Израиле 7 октября.

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