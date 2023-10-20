Данные белорусов были украдены из американской генетической компании 20.10.2023, 10:19

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Всего были похищены данные 1,1 миллиона клиентов.

Данные 50 жителей Беларуси были похищены в результате утечки персональных данных из американской компании 23andMe Inc., которая занимается проведением генетических исследований. Об этом сообщил Национальный центр защиты персональных данных.

В начале октября хакеры получили доступ к базе данных 23andMe Inc. Всего были похищены данные 1,1 млн клиентов компании, в том числе 50 жителей Беларуси. Какие именно данные оказались в руках злоумышленников, не уточняется.

23andMe Inc предлагает пройти генетический тест, чтобы определить, из каких регионов происходят предки клиента. Компания заявляет, что продала более 12 млн наборов для проведения анализов.

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