Путин просто пресмыкался перед товарищем Си Александр Кочетков

20.10.2023, 10:27

Китай больше не допустит игры на равных со своим холопом.

Так они в России устроены: либо унижать, либо унижаться. Сразу видно, когда у них дела плохи.

Вот Скабеева аж захлебывается от восторга во время репортажа из Северной Кореи: так нравится, так нравится! И никакого беспредела, никакой диктатуры, вокруг самые свободные счастливые люди... Вот бы и нам на России так!

В свое время российские пропагандисты надували губу в сторону КНДР: голодранцы, существуют лишь при нашей и китайской помощи. Теперь - уже пример для подражания.

Раньше Путин ждал бы в Москве, пока Ким Чен Ын допихается туда своим бронепоездом. А сейчас, когда боеприпасы понадобились, фюрерок сам отправился на Дальний Восток, чтобы выразить вежливость и благодарность северокорейскому коллеге по автократии.

А перед товарищем Си Путин просто пресмыкается, старается быть поближе на фото, чтобы все видели, кто у великого китайского императора старшая жена. И о каких-то договоренностях с Си Цзиньпином Путин журналистам не рассказывает. Потому что нет договоренностей и быть не может — исключительно указания лидера супердержавы своему непутевому вассалу.

О чем указания? О поддержании напряженности на Ближнем Востоке, чтобы Си Цзиньпину было чем торговаться с Джозефом Байденом относительно «справедливых условий конкуренции». Если смогут о чем-то договориться на встрече, которая готовится уже несколько месяцев, то США успокоят Израиль, Китай повлияет на арабские страны. А Россия будет оттягивать ХАМАС - братья-террористы, руки по локти в крови мирных граждан, понимают друг друга с полуслова. Точнее, с полмиллиона долларов.

И «мирное настроение» Путина - это тоже из необходимости добросовестно выполнять волю обладателя Поднебесной. Потому что Китай хочет торговать, а не воевать, вот и фюрерку приходится обезьянничать.

Я в детстве собственными ушами слышал по радио песню: «Русский с китайцем братья навек». Видел хронику, как в Москве открывали шикарный ресторан «Пекин». И помню, чем все закончилось — островом Даманским. Китай выводы сделал, игры на равных он уже не допустит. Поэтому для России это не партнерство, а холопство. Со времен Орды наловчились.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

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