Bloomberg: США повлияли на план наземной операции Израиля в секторе Газа
- 20.10.2023, 10:29
Дело не толко в перенесении сроков.
Соединенные Штаты оказали значительное влияние на формирование плана Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в первые дни после нападения ХАМАС израильские военные говорили, что нанесут «скоординированные удары с воздуха, моря и земли» для уничтожения боевиков в секторе Газа. Но спустя несколько дней представители армии Израиля стали отмечать, что наземное наступление может отличаться от ожиданий: начаться позже и продлиться дольше.
Трое неназванных высокопоставленных израильских чиновников сообщили Bloomberg, что роль США в войне Израиля против движения ХАМАС «глубже и интенсивнее, чем любое влияние Вашингтона в прошлом».
Утверждается, что власти США разделяют цель Израиля по уничтожению военной инфраструктуры боевиков в секторе Газа. Представители США и Израиля сходятся во мнении, что это возможно только при наземном вторжении, поскольку палестинская группировка «потратила десятилетия на строительство сети туннелей и других огневых точек».
По данным источников агентства, влияние США «определяет методы проведения атаки» и ее сроки. США также хотят ограничить потери среди мирных жителей, живущих в секторе Газа.