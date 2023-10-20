«Это настоящий «цирк на дроте» 3 20.10.2023, 10:47

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Белоруска жестко прошлась по «палаточникам».

- Читаешь новости и аж распирает от смеха, - пишет читательница сайта Charter97.org Наталья.

Мир истребляют войны, эпидемии и кризисы, но это не касается белорусских «палаточников». Вот сегодня у них на повестке дня рассмотрение «чрезвычайно важного документа».

Эти свиные лычи будут обсуждать закон о домашнем скоте и его собственниках. Почитала да и хохочу. Ведь важность пунктов новоиспеченного закона достигает апогея: может ли хозяин, имевший административное дело, выгуливать своего питомца на улице? Собаки с холкой какой высоты имеют право выходить во двор? Может ли собака выходить без намордника?

Вот мне хочется внести предложение, что убирать за своими питомцами обязательно, в противном случае «жэстачайшэ» наказать обоих: собаку за осквернение родного города, а хозяина за отсутствие заботы о государственном имуществе.

Конечно же, каждому белорусу видно, что «палатка» - это настоящий «цирк на дроте». Влиять хоть на какую мелочь в стране и подавно на международной арене они не могут, а пускать пыль в глаза бурлящей деятельностью нужно. Вот и занялись «депутатики» флорой и фауной.

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