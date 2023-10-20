ВСУ ликвидировали российского офицера: вдова обрадовалась

ВСУ ликвидировали российского офицера: вдова обрадовалась4
- 20.10.2023, 10:49
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Россиянка продемонстрировала, что у нее «все отлично».
В Украине ликвидировали российского оккупанта-врача из Волгоградской области. Его жена, похоже, этой новости радуется.
Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, пропагандистские СМИ пишут о ликвидации «выдающегося» врача-кардиолога Александра Назарова. 52-летний «мобик» служил в звании старшего лейтенанта в должности командира медицинского взвода.
Впрочем, пациенты Назарова не считают его столь «выдающимся» врачом. Среди отзывов есть только один положительный, а его рабочий аккаунт имеет статус «Рейтинг снижен: врач не подтвердил стаж, категорию и ученую степень».
Осталась у кардиолога молодая вдова Лиана Назарова-Романенко, которая достаточно активна в соцсетях.
«Оптимизма у вдовы кардиолога-«эСВеО»-шника не занимать. За ней не замечено панахидного настроения, наоборот - вдова полна оптимизма и имеет статус «все замечательно!!!», - иронично добавил эксперт.