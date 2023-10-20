Живущий в Белостоке белорус поделился впечатлениями от парламентских выборов в Польше 20.10.2023, 10:57

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Нам есть с кого брать пример.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Всеволод из Белостока:

- Уже прошло восемь месяцев, как вся наша семья живет в польском Белостоке. К сожалению, мы были вынуждены покинуть родину, чтобы спастись от диктатуры.

Жизнь в Польше во многом отличается от белорусской. Правда, не стоит воспринимать Польшу (как, впрочем, и другие страны Евросоюза) как некий рай на земле. Здесь, естественно, есть свои проблемы, наличием которых недовольны граждане польского государства. Но для того, чтобы обсудить эти проблемы и выразить к ним свое отношение, поляки имеют такой инструмент как выборы в парламент.

В первых в моей жизни парламентских выборах я принял участие в 1990 году, еще в советское время. Тогда я был студентом БГЭУ и голосовал за представителя БНФ; а в нашем округе победил тогда Виктор Гончар. Те выборы были все же частично свободны, и в парламент тогда попало несколько десятков демократических депутатов. В следующий раз, в 1995 году, еще инерционно сохранялись какие-то остатки демократии, и в парламент также попали в значительном количестве действительно избранные депутаты. Тех истинных депутатов 90-х годов знала вся страна.

Ну а начиная с 2000 года уже происходили совсем другие избирательные кампании — в так называемую «палату представителей». Все поняли, что так называемых «депутатов» не выбирают, а на самом деле назначают; от тех «палаточников» мало что зависит, их имен жители даже не знают. На избирательные пункты начали принудительно загонять.

И я, и моя жена неоднократно были на «выборах» наблюдателями, своими глазами видели эти спектакли. Контролировать подсчет голосов наблюдателям не разрешалось, мы могли фактически только считать «поголовье». Например, в 2012 году, несмотря на принуждение к досрочному голосованию, на наш избирательный пункт в Серебрянке пришло только 32% избирателей (в протоколе написали – 52%).

Поэтому я был удивлен довольно большим интересом польских граждан к выборам в Сейм и Сенат: аж 73% избирателей добровольно (!) пришли, чтобы отдать свой голос понравившимся кандидатам. Очень впечатлили видеоролики с очередями к избирательным пунктам в Варшаве.

В итоге все желающие проголосовали, голоса спокойно и честно подсчитали. Оппозиционные партии в целом набрали большинство голосов и, возможно, именно они сформируют следующую правящую коалицию. И мы не слышим никакой истерики от президента Анджея Дуды, представляющего PiS. Переход власти к оппозиции - это не «захват власти», не «экстремизм-терроризм», а обычный нормальный политический процесс.

Я уверен, что и белорусы так могут. Они цивилизованные люди, а не какие-то дикари, которым нужен бессменный вождь племени. На самом деле, два страшных дикаря нам все же мешают. Один в Минске, другой - в Москве, взобрались на свои посты как лягушки на кочку и держат народы в трясине деспотии.

А вообще наши западные соседи показывают нам, белорусам, как надо за демократию бороться и как жить в демократическом обществе. Ну что же, будем ориентироваться на лучшие образцы…

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