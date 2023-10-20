В России нарастает паника из-за прорыва ВСУ через Днепр

В России нарастает паника из-за прорыва ВСУ через Днепр1
- 20.10.2023, 11:03
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Российские войска отступают и жалуются на засады «Бабы Яги».
Украинские войска форсировали Днепр, создав новый плацдарм на левом берегу в Херсонской области.
Москва по этому поводу отмалчивается, а вот в Z-каналах нарастают панические настроения. С истерическим заявлением выступил пропагандист и Z-блогер Романов, передает Диалог.UA.
Он заверил, что на Херсонщине ситуация стремительно ухудшается, пока власти и военные РФ рассказывают о провале украинского контрнаступления. На самом деле российские войска вынуждены отступать.
«Ситуация на направлении действительно очень опасная, и до критической с таким же подходом осталось недалеко», - написал он.
Еще один пропагандист Алексей Живов пожаловался, что российские войска на передовой сильно страдают от работы украинских дронов.
«У противника квалифицированные беспилотные роты. Не долбо**ы 404, а вот прям умелые воины. Они безлимитно и почти безнаказанно летают над нами на глубине до 30 км. За самыми жирными целями следят постоянно. Как только парни выходят на боевую работу, в них разом летит пара FPV, а в засаде ждет 2-3 «Бабы Яги»... Итоги можете посмотреть в украинских каналах. У них видеоподтверждение поражения нашей арты обязательно, и его всегда выкладывают в Сеть. Надо что-то очень срочно делать!» - пишет пропагандист РФ.