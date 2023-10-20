Южные союзнички отползают от «Вовы-чумы» Телеграм-канал «СерпомПо»

20.10.2023, 11:17

Путин напрасно лебезил перед Жапаровым.

Путин в Бишкеке словословил в адрес президента Жапарова, награждая его орденом Почета и отмечая 20-летие авиабазы «Кант».

И вот спустя неделю МИД Кыргызстана заявил, что отмена т.н. «визарана» распространится на россиян так же, как и на всех иностранцев. В рамках безвизового режима больше нельзя «обнулять» 90-дневный срок пребывания, выезжая из страны и сразу же возвращаясь обратно. Теперь вернуться можно лишь спустя 90 дней.

26 января так же ужесточил правила пребывания для россиян Казахстан, куда после «невойны» и мобилизации тоже повалил народ из РФ.

«Сенатор» Клишас заявил, что следует применить аналогичные ответные меры к Кыргызстану.

Нет, чтобы сказать спасибо («рахмат») идейно близкому Жапарову. Тот и своих граждан загоняет обратно в автократию, устраивая политические репрессии. И сбежавшим из РФ «предателям» русского мира создает сложности.

Если серьезно, то отползают от «Вовы-чумы» южные союзнички. Не спеша, по-восточному улыбаясь и раскланиваясь. Автократам простительно. Это же не Пашинян какой.

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