На «Гродноэнерго» острая нехватка персонала 4 20.10.2023, 11:20

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Кандидаты не проходят проверку на лояльность.

В филиалах «Гродноэнерго» продолжаются репрессии за 2020 год, а отбор кандидатов на работу очень строгий.

Последнее слово за заместителем гендиректора — кагэбэшником

Как рассказали «Нашей Ниве», нехватка персонала на ТЭЦ-2 достигла такого уровня, что на некоторых позициях, где должно быть четыре смены, людей хватает только на три.

«Людей до сих пор продолжают увольнять за события 2020 года. Найти замену ранее уволенным не просто, так как, чтобы человека приняли на работу, он должен не только соответствовать профессиональным качествам, но и быть кристально чистым в политическом плане», — говорит собеседник, знакомый с ситуацией.

Недавно на предприятии был случай, когда кандидатуру нового сотрудника согласовали на всех уровнях, включая гендиректора, но на работу в итоге его не приняли.

«Последнее слово в вопросах, касающихся увольнения и принятия на работу, не за гендиректором, а за одним из его заместителей, который является бывшим кагэбэшником», — поясняет собеседник. Бывший сотрудник КГБ Борис Рагимов занял должность заместителя генерального директора по безопасности, режиму и кадрам осенью 2021 года.

«Приказ о приеме человека на работу ждал, когда этот заместитель выйдет из отпуска. А когда тот вернулся, то отклонил эту кандидатуру», — говорит собеседник.

Списки на увольнение и поиск карты поляка

На предприятии периодически приходят списки людей, которых нужно уволить, также выявляют сотрудников, имеющих карту поляка.

«Из последнего — пришел приказ разобраться со всеми, кто имеет карту поляка. Мол, такие люди не должны работать на государственном предприятии, если не откажутся от нее».

Собеседник считает, что это связано с принятием закона, который обязывает устроить самодонос в МВД, если человек имеет карту поляка, ВНЖ или гражданство другой страны.

О том, что в различные филиалы «Гродноэнерго» приходят списки на увольнение, писали и раньше. О появлении такого списка в Гродно СМИ сообщали в январе. Тогда людям, попавшим в этот список, нужно было решить вопрос с увольнением до мая.

В апреле о списках на увольнение, которые спустили в Ошмянские электрические сети (филиал «Гродноэнерго»), писало «Зеркало». Тогда также шла речь о том, что сотрудники из списка должны быть уволены до 1 мая.

Под увольнение попадают сотрудники в независимости от профессиональных качеств и трудового стажа.

При этом похоже, что иногда руководству приходится отложить увольнение нелояльного к режиму Лукашенко сотрудника, так как заменить человека некем, а без него не обойтись.

Почему так много внимания к этой организации?

Многие сотрудники «Гродноэнерго» заявили, что не признают результаты «президентских выборов» 2020 года. Как писал Hrodna.life, 21 августа работники трех филиалов «Гродноэнерго» («Гродненские электрические сети», «ТЭЦ-2», «ПСДТУ») обратились к городским властям и выразили солидарность с участниками мирных протестов. Тогда за несколько дней обращение подписали 668 работников организации.

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