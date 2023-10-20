«Бой шел на расстоянии трех метров»: украинский солдат рассказал о подвиге 6-й роты под Авдеевкой 3 20.10.2023, 11:25

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Оккупанты наступали на позиции ВСУ волнообразно.

Севернее Авдеевки оккупанты наступали на позиции 6-й роты Президентской бригады ВСУ волнообразно - каждые 10-15 минут прорывались сквозь огонь артиллерии 2-3 вражеские бронемашины и сбрасывали пехоту. Постоянно работал пулемет, боевые столкновения происходили на расстоянии 3-5 метров.

О деталях боев с оккупантами в эксклюзивном интервью каналу «Бутусов плюс» рассказал боец подразделения Виталий с позывным «Техас».

«Все началось 30 сентября. По рации мы получили команду подготовиться к бою. Затем враг начал артподготовку. С нашей стороны тоже начали работать пушки, минометы... Враг пошел в наступление, столкнулся с плотным огнем бойцов нашей роты. Огонь был настолько мощным, что враг даже не смог подняться на склон холма, на котором находилась наша позиция, мы постоянно получали информацию от аэроразведки и просто не давали оккупантам выдвинуться из укрытий. Так что они были вынуждены отступить. На мой взгляд, это была разведка боем. И мы начали готовиться, к более серьезным атакующим действиям врага – пополнили запасы воды и продуктов, дополнительно укрепили позицию, пополнили запасы противотанковых средств… Российская бронетехника шла слева от нас – сначала шли танки с пехотой, потом БТРы с пехотой. После боев напротив нашей позиции стояли разбитыми два танка, два БТР, два БМП. Наступление было волнообразным. Два-три танка прорываются и сбрасывают пехоту на окопы. И так постоянно. В большинстве случаев такие штурмовые группы накрывала наша артиллерия или бронетехника взрывалась на противотанковых минах. Тех, кому удавалось добраться до места высадки и спрыгнуть с танка, мы пытались уничтожить из пулемета... Был момент, когда мы очень испугались за наш правый фланг. От отчаяния или безразличия, я просто взял автомат, пошел туда и, стоя на дороге, расстреливал всех, кто приближался. Потом с хлопцем из соседней позиции мы стреляли из гранатометов... В тот день атаки с правого фланга прекратились…»

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