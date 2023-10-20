Ветеринары открыли ген долголетия у популярной породы собак 1 20.10.2023, 11:32

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Ученые изучили ДНК более 300 животных.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе изучили связь между генетикой и здоровьем у одной из самых популярных пород собак — золотистых ретриверов. Исследование опубликовано в научном журнале GeroScience.

Ветеринары изучили ДНК более 300 собак, сравнив образцы животных, доживших до 14 лет с пробами питомцев, которые ушли из жизни до 12 лет. Оказалось, что при наличии определенных вариаций в гене HER4 продолжительность жизни любимца повышалась в среднем на два года — с 11,6 до 13,5 лет.

«Почти два года — это существенная разница в жизни собаки. Два года для ретривера — это увеличение продолжительности жизни примерно на 15-20%, что эквивалентно 12-14 годам у людей», — отметила соавтор исследования Даника Баннаш.

Ветеринары также выяснили, что этот вариант гена, по-видимому, является наиболее важным для долголетия самок по сравнению с самцами. Было показано, что HER4 взаимодействует с такими гормонами, как эстроген, а также может играть роль в переработке токсинов из окружающей среды.

Кроме того, оказалось, что HER4 относится к семейству генов, которые отвечают за предрасположенность к развитию рака и быстрому росту раковых клеток.

«Если мы обнаружим, что этот вариант HER4 важен либо для формирования или прогрессирования рака у золотистых ретриверов, либо как-то связан с предрасположенностью к раку, это может помочь в исследовании онкологических заболеваний у человека», — уточнил соавтор научной работы Роберт Ребхун.

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