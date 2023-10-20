«Вскоре увидите Газу изнутри»: министр обороны Израиля обратился к армии 20.10.2023, 11:37

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Перед этим военный лагерь у границ Газы посетил Нетаньяху.

Бойцы израильской армии уже вскоре увидят сектор Газа изнутри. Такое заявление сделал министр обороны Израиля Йоав Галлант во время встречи с военными вблизи границы с сектором, пишет CNN.

«Вы сейчас видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Команда будет», - сказал он солдатам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже накануне посетил одну из частей ЦАХАЛа, ставшую лагерем у границы с Газой.

«Весь народ Израиля стоит за вами, и мы нанесем сильный удар нашим врагам, чтобы мы могли достичь победы. К победе! Готовы?» - произнес глава правительства перед солдатами.

Командующий Южным командованием Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман побывал на другом участке границы и высказался в похожей манере.

«Это маневрирование переведет войну на сторону врага, и мы одержим победу на их территории. Эти маневры будут длинными, тяжелыми, напряженными, но у нас есть лучшие командиры и бойцы, которых может предложить ЦАХАЛ», – сказал он.

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