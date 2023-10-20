«Муж шутит, что он со мной из-за денег» 20.10.2023, 11:46

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Истории белорусок, в чьих семьях женщина зарабатывает больше мужчины.

Согласно данным Белстата за 2022 год, в нашей стране женщины в среднем получают на 26% меньшую зарплату, чем мужчины. В то же время существует стереотип, что обеспечивать семью — обязанность мужчины, поэтому якобы неудивительно, что они получают больше. Но есть семьи, где все наоборот — основной доход приносит женщина. «Зеркало» поговорило с такими белорусами и белорусками.

Имена собеседников и собеседниц изменены в целях их безопасности.

«Если бы видела, что муж не хочет никак развиваться, то, наверное, напряглась бы»

На момент знакомства с будущим мужем Инна работала в сфере логистики. Тогда ее доход был выше, чем у партнера. Но через некоторое время наша собеседница забеременела и ушла с работы.

— Муж работал в продажах и зарабатывал немного на то время: долларов 200−250 в месяц, — вспоминает собеседница. — К этой сумме прибавились мои декретные, но на жизнь нам не хватало, еле-еле сводили концы с концами. Так что, еще будучи в декрете, я стала задумываться о том, как изменить эту ситуацию. А когда ребенку было три года, я пошла на курсы разработчиков и устроилась в IT-компанию.

Муж Инны продолжил заниматься торговлей. Дела, по словам женщины, у него шли не очень, но он старался и постоянно искал возможность заработать — сложа руки не сидел. Ситуацию изменили события 2020 года — Инна с мужем стали думать о переезде в другую страну. Так совпало, что примерно в то же время на работе женщине предложили переехать в Польшу.

— Я уехала из Беларуси первой: сняла квартиру, и только после этого супруг с сыном прилетели ко мне. По приезде муж, не задумываясь, пошел работать на завод. Готов был брать дополнительные часы, если нужно было, — рассказывает собеседница.

Сейчас 35-летняя Инна зарабатывает в четыре раза больше, чем ее супруг. Финансами в семье распоряжается тоже она. Муж отдает ей всю свою зарплату, себе оставляет лишь немного на карманные расходы. При этом, по словам женщины, он берет на себя обязанности по уборке дома, много времени уделяет сыну.

Инна говорит, что понимает: некоторых людей такой уклад в семье может не устраивать, но в их паре «так уже давно». Она вспоминает, что в ее окружении даже были «доброжелатели», которые намекали, что семьи, где мужчина «не зарабатывает», быстро распадаются.

— Я понимаю, что это становится проблемой, если дома нечего есть, а ваш муж ничего не делает, лежит на диване. И еще при этом говорит, как некоторые: «Чего мне работать за 500 рублей?» — приводит пример Инна. — Если бы я видела, что мой муж не старается или его устраивает низкооплачиваемая работа и он не хочет никак развиваться, то, наверное, напряглась бы и сказала: «Нам не по пути». Но когда человек вкалывает и в силу каких-то обстоятельств у него что-то не получается — это совсем другое.

Инна признается, что мысли о том, что она не чувствует себя полностью защищенной в финансовом плане, бывают.

— Переживаю, что будет, если я вдруг заболею или что-то случится с моей работой, — говорит собеседница. — Но так живут все семьи, где кто-то зарабатывает больше, с каждым может произойти такое. Сейчас мой муж тоже начал работать в IT: он делает в этой сфере первые шаги, поэтому его зарплата пока маленькая. Недавно он мне сказал: «Если будут проблемы в семье с деньгами, я брошу IT и снова пойду на завод. Буду работать по 16 часов, но я покрою наши расходы». Так что я знаю, что на этого человека можно положиться.

«Чувствую уверенность в завтрашнем дне»

Елене 36 лет, семь из них она замужем. Когда наша собеседница познакомилась с супругом, зарабатывала втрое больше него. Сейчас эта разница сократилась: муж Елены получает 2700 рублей, а она сама — вдвое больше.

— Я работаю в сфере строительства. Еще до брака купила квартиру, сделала в ней ремонт, и только тогда мы съехались. Расписываться я не хотела, опять же из-за материальных вопросов, — признается женщина. — Но два года назад у нас родилась дочь, и мы решили купить дачу, чтобы ребенок чаще бывал на свежем воздухе. Я хотела вложить в покупку свои деньги, но муж был против: сказал, что ничего там делать не будет в таком случае. Тогда мы решили расписаться и сложиться деньгами пополам.

По словам Елены, траты на питание, потребности дочери и хозяйственные товары они с мужем делят поровну. Оставшимися с зарплаты деньгами каждый распоряжается сам.

— Личные вещи тоже каждый покупает за свой счет. Зато нет претензий и обид, что кто-то потратил деньги на ерунду, — считает Елена. — Если необходим мелкий ремонт или покупка чего-то в квартиру, то обычно эти расходы ложатся на меня. Какие-то крупные покупки, на которые муж не может позволить себе сложиться, оплачиваю я.

Елена говорит, что раньше она, как принято в обществе, считала, что основной доход в семью должен приносить мужчина. Но теперь ее абсолютно не смущает доход супруга.

— Если человек тяжелый, или инфантильный, или гулящий, то никакие деньги не восстановят нервы, силы и время, — убеждена собеседница. — Сейчас мне спокойно: я с надежным мужчиной и отличным отцом. Муж мной гордится, ему нравится быть рядом с самодостаточной женщиной. Он очень меня поддерживает. Например, взял на себя часть домашних дел и уход за ребенком, чтобы я могла больше отдыхать.

По мнению женщины, в ее семье есть понимание: сегодня зарабатывает один (вернее, одна), а через год все может повернуться в другую сторону.

— Но даже если, в теории, мы вдруг расстались бы, то я все равно была бы спокойна, все мое останется при мне — и жилье, и машина, так как ее тоже покупала я. Вообще, при любых обстоятельствах я все равно буду стараться зарабатывать больше своего партнера, — говорит Елена. — Так я чувствую уверенность в завтрашнем дне.

«Это нормально, когда женщина в семье зарабатывает»

44-летний Алексей познакомился со своей будущей женой 13 лет назад. Им часто приходилось пересекаться по деловым вопросам: у избранницы нашего собеседника был свой бизнес, а он работал в торговле в госучреждении. Однажды они попали на совместное мероприятие — так у них и завязались отношения. Пара долго жила вместе не расписываясь, а после появления детей Алексей и его возлюбленная все же решили пожениться.

— Теперь могу говорить: моя жена зарабатывает больше! Но так было всегда, еще с момента знакомства, — говорит мужчина. — В начале наших отношений, помимо основной работы, я помогал ей с ведением бизнеса. Но со временем наши взгляды стали отличаться, у нас были серьезные недомолвки по этой теме. Я решил начать свой бизнес, чтобы сохранить наши отношения.

По словам Алексея, они с женой не делят счета за продукты и бытовые траты, а также не считают, кто меньше потратил, кто больше. Но если дело касается крупных покупок, то для них, как правило, складываются 50 на 50.

— Доход жены сейчас где-то в три раза больше. Но ни разу за время наших отношений она не упрекнула меня в том, что мой меньше, чем ее, — говорит собеседник. — И я считаю, что это нормально, когда женщина в семье зарабатывает: тогда она имеет право голоса относительно распределения финансов в семье. Ведь часто в парах, где работает только муж, он же начинает всем распоряжаться или даже ограничивать супругу в каких-то тратах.

Алексей отмечает, что он давно в торговле и встречал много женщин в этой сфере, которые были грамотными руководителями, не хуже мужчин. Тем не менее, по его мнению, в белорусском обществе существует много стереотипов, из-за которых женщинам сложнее добиться высоких и хорошо оплачиваемых должностей.

— Недавно я с детьми ходил на «Барби»: сам фильм мне не очень понравился, но главная идея про гендерное неравенство и несправедливое отношение к женщинам меня зацепила, — признается Алексей. — У многих людей в нашей стране еще осталось «совковое» мышление. На высоких должностях заметно одну только Наталью Кочанову, а все остальные — мужчины. Но я думаю, наше общество еще придет к гендерному равенству: возможно не сразу, через поколение, но придет.

«Зарплата со старта стала в два раза больше, чем у супруга»

37-летняя София познакомилась со своим супругом в соцсетях. Вскоре их общение переросло из виртуального в реальное: мужчина пригласил ее на свидание.

— В тот период, когда мы только познакомились, у него с финансами было очень туго. Буквально мог себе позволить угостить меня чашечкой кофе в кафе. Но меня это не смутило, — вспоминает София. — Это было больше шести лет назад: я тогда занималась фрилансом, тоже зарабатывала мало, жила в основном с денег от сдачи квартиры. Потом у мужа вырос доход: у него было свое ИП — на тот момент выходило примерно 400−600 долларов в месяц.

Первое время совместной жизни, по словам собеседницы, большую часть семейного бюджета формировал ее супруг. Ее это не слишком задевало, но тем не менее внести свою лепту хотелось.

— Где-то через год после нашей свадьбы я начала работать в IT, и моя зарплата со старта стала вдвое больше, чем у супруга. Сейчас у нас общий бюджет, мы просто все деньги сваливаем в общую кучу. Контролирую траты в основном я, просто потому что у меня это лучше получается. Если речь идет о каких-то крупных тратах, то мы садимся и обсуждаем их.

София говорит, что сегодня зарабатывает примерно на 60% больше, чем ее муж. Он, по словам собеседницы, ее успехам радуется.

— Его не смущает то, что женщина зарабатывает больше. Наоборот он отнесся с юмором: шутил, что он теперь со мной только из-за денег, — улыбается София. — У нас в семье никогда не было каких-то патриархальных стереотипов, наоборот мы всегда это высмеивали.

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