Ад под Авдеевкой 5 Борислав Береза

20.10.2023, 11:49

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ВСУ совершили сверхчеловеческий подвиг.

Под Авдеевкой вчера был ад. Настоящий. Это я услышал несколько раз. В утренней сводке Генштаба вы увидите количество уничтоженной и поврежденной техники и будете в шоке. 97 подтвержденных единиц уже есть. Даже удалось уничтожить «Солнцепек». Колонны шли за колоннами. Минимально пять единиц. Максимально 30. Как сказал один офицер: «Это что, бл…дь, Курская дуга?».

Оккупантов положили много. Очень много. Это была попытка оккупантов провести полноценное наступление с использованием бронированных «кулаков» по трем направлениям. Шли против наших воинов не мобики, а кадровые военные, что показывает, насколько важно это направление Кремлю. Воевать они умеют. Вернее, умели. Их путь оккупанта вчера закончили воины ВСУ.

Врагом были использованы мины и арта, танки и БМП, ракеты и РСЗО, авиация и дроны. Наши выстояли. Это больше, чем подвиг. Что-то сверхчеловеческое. И да, у нас есть потери. Это только в воображении любителей розовых пони мы убиваем врагов, а у нас потерь нет. К сожалению, этот ад унес жизни наших воинов. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину. Слава и уважение каждому украинскому воину.

Всегда помните страшную цену, которую мы платим за право Украины существовать! Цените и не забывайте эту цену. Она исчисляется человеческими жизнями. Вечная память нашим Героям!

Борислав Береза, «Фейсбук»

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