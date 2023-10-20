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Остатки российской авиации сбежали из Бердянска после удара ATACMS

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  • 20.10.2023, 12:11
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Остатки российской авиации сбежали из Бердянска после удара ATACMS
иллюстративное фото

Опубликованы новые спутниковые снимки.

После удара Вооруженных сил Украины по российскому аэродрому во временно оккупированном Бердянске оккупанты решили уберечь свою авиацию, которой пока удалось «выжить». С этой целью они переместили оттуда часть вертолетов.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки. Фото опубликовал OSINT-аналитик Брэди Африк.

Снимки были сделаны 19 октября. На них видно, что российские оккупанты убрали часть своей техники после удара Украины ракетами ATACMS.

«Новые спутниковые снимки оккупированного Россией аэропорта в Бердянске показывают, что россияне убрали с этого места несколько вертолетов после недавнего удара Украины», – отметил Африк.

Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ ударили по вертолётам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Там захватчики сконцентрировали авиацию, которая используется для ударов по украинским воинам на линии фронта.

Впоследствии в ССО раскрыли детали ударов: по данным украинских воинов, у врага минус 9 вертолетов, склад БК, система ПВО, а также потери личного состава убитыми и ранеными.

Позже стало известно, что крайне эффективные удары нанесли с помощью американских ракет ATACMS, о поставках которых официально не сообщалось. Однако вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Украиной дальнобойных ракет от США.

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