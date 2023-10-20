Остатки российской авиации сбежали из Бердянска после удара ATACMS 1 20.10.2023, 12:11

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иллюстративное фото

Опубликованы новые спутниковые снимки.

После удара Вооруженных сил Украины по российскому аэродрому во временно оккупированном Бердянске оккупанты решили уберечь свою авиацию, которой пока удалось «выжить». С этой целью они переместили оттуда часть вертолетов.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки. Фото опубликовал OSINT-аналитик Брэди Африк.

Снимки были сделаны 19 октября. На них видно, что российские оккупанты убрали часть своей техники после удара Украины ракетами ATACMS.

«Новые спутниковые снимки оккупированного Россией аэропорта в Бердянске показывают, что россияне убрали с этого места несколько вертолетов после недавнего удара Украины», – отметил Африк.

Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ ударили по вертолётам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Там захватчики сконцентрировали авиацию, которая используется для ударов по украинским воинам на линии фронта.

Впоследствии в ССО раскрыли детали ударов: по данным украинских воинов, у врага минус 9 вертолетов, склад БК, система ПВО, а также потери личного состава убитыми и ранеными.

Позже стало известно, что крайне эффективные удары нанесли с помощью американских ракет ATACMS, о поставках которых официально не сообщалось. Однако вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Украиной дальнобойных ракет от США.

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