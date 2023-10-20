В ноябре у белорусов ждут длинные выходные 5 20.10.2023, 12:12

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В Минтруда пояснили, каким работникам придется отрабатывать в субботу, а каким — нет.

В Министерстве труда объяснили, как нанимателям в разных ситуациях переносить рабочий день с 6 ноября на субботу, 11-е число. Напомним, в ноябре белорусов ожидают большие выходные — с 4 по 7 ноября. Но один из этих выходных дней в последующем придется отрабатывать в субботу.

Рабочий день с понедельника, 6 ноября, переносится на 11 ноября (суббота). Это связано с тем, что на вторник, 7 ноября, приходится день Октябрьской революции. По законодательству организации в подобных случаях могут с учетом специфики работы переносить трудовые дни в другом порядке, поясняли ранее в Минтруда.

Теперь в ведомстве рассказали на примерах, кому из работников нужно отрабатывать в субботу, 11 ноября, а кому — нет. «Переносы рабочих дней распространяются только на работников, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье», — поясняют в Минтруда.

К примеру, если на 6 ноября приходится больничный или отпуск — трудовой или социальный, то в субботу не нужно выходить работать. Такая же ситуация и с 11 ноября: отпускникам и болеющим не надо трудиться в этот день.

Работникам, которые 6 ноября будут в служебной командировке, на повышении квалификации или проходить подготовку и переподготовку, надо выходить трудиться 11 ноября.

Новичкам, которых примут на работу в промежутке с 8 по 10 ноября, не нужно отрабатывать 11 ноября.

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