Женское лицо войны с ХАМАС 20.10.2023, 12:22

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Как отважные израильтянки спасают людей от террористов.

Несмотря на тяжесть первых дней после нападения ХАМАСа на Израиль, почти сразу стали известны истории героической борьбы людей с террористами. Дали отпор ХАМАСу не только мужчины, но и женщины. В армии Израиля женщины служат наравне с мужчинами, сейчас в рядах ЦАХАЛа более 130 тысяч представительниц прекрасного пола (около 35% от общего числа военнослужащих). Тысячи других женщин работают военными медиками или медсестрами.

«МО» собрал истории нескольких израильтянок, которые уже стали героями в глазах общества.

Хитроумная Рахель

Портрет одной из них, 65-летней Рахель Эдри, уже увековечен на стенах района Неве Шеанан в Хайфе.

С Рахель из Офким встретился приехавший в Израиль президент США Джо Байден. «Он всем пожал руки, подошел ко мне, поцеловал. Я сказала ему, что нет никого лучше наших полицейских, они меня спасли!» — рассказала Рахель после встречи с Байденом.

Рахель и ее муж были захвачены в плен пятеркой боевиков в городе Офаким. Находчивая хозяйка более 17 часов общалась с террористами, отвлекая от их миссии. «Слушайте, ну что вы нас будете сразу убивать? Вы, наверное, есть хотите, пить, сейчас я вам приготовлю», — сказала Рахель.

Рахель начала кормить террористов печеньем. Для того, чтобы разрядить обстановку, хозяйка даже предложила научить захватчиков ивриту, а взамен сказала, что ей интересно подучить арабский. Одному из раненых боевиков Рахель перевязала рану.

Кульминацией их знакомства можно считать то, что Рахель даже спела вместе с ними популярные песни. Полиция тем временем готовилась к штурму и тоже вела диалог с боевиками. Скоординировать штурм помог родной сын Рахели, который служит в полиции. Он нарисовал подробный план дома — в итоге спецназ штурмовал ночью здание через крышу. Рахель и ее мужа удалось спасти, а вскоре благодаря нашумевшей истории спасения, общительная хозяйка стала героиней израильских соцсетей. Ее именем предложено назвать одну из марок печенья.

Отважная капитан

Капитан одного из армейских подразделений Юга страны Юваль Доак сумела взять на себя командование отрядом и спасла много жизней благодаря решительным действиям. Она рассказывает, что не ожидала столь стремительного развития событий. Прибыть на место атаки террористов ей приказал командир, однако вскоре он перестал отвечать на звонки. Через какое-то время стало известно, что он погиб.

«Я видела много людей, убитых ракетами и пулями, вся дорога была залита кровью. Я почти дошла до заставы Суфа, а затем столкнулась с большим количеством террористов на мотоциклах», — рассказывает Юваль.

Юваль начала отстреливаться от боевиков, но оценив обстановку, поняла, что противников слишком много и надо отступить. Она позвонила офицеру своего подразделения — майору Рону Фабиуну и вместе они решили начать координировать оставшихся в живых солдатов. Вместе они приехали в дом одного из офицеров и открыли там временный командный пункт.

«Мы поняли, что все другие командиры убиты, и решили взять на себя ответственность за происходящее. Мы собрали все подразделение и начали вести войну из созданного нами командного пункта», — говорит Юваль. Из-за хаоа первых часов связь с подкреплениями приходилось налаживать в частном порядке — у новых командиров нашлись контакты среди ВВС, поэтому удалось получить поддержку с воздуха.

Благодаря решительным Юваль и ее товарищей удалось предотварить наступление боевиков на их участке фронта и спасти много мирных людей, которые жили в поселках неподалеку. «Я знала, что если я не построю арьергард, — погибнут еще больше людей. Никто, кроме нас, не вел боевые действия на этом участке. Мы приняли верное решение — не атаковать не раздумывая, а делать это организованно», — говорит Юваль.

Несгибаемая Илан

Другая девушка офицер Илан Эльхарар тоже приняла на себя командование и сумела спасти сослуживцев. Она приняла командование отрядом ЦАХАЛа в поселении Нахаль Оз. По ее словам, атака террористов была стремительной и пугающе масштабной, наблюдатели сбились со счета, оценивая силы противника.

Осознав серьезность атаки она решила задействовать против врага сразу все силы. «Я дала указание поднять каждый танк на свою позицию, начать атаку и запросила поддержку с воздуха». После первых часов боя стало понятно, что удержать ситуацию под контролем не удается, были убиты многие офицеры, кончались боеприпасы. Тогда Илан дала приказ атаковать врага боевыми вертолетами, а танкам идти в лобовую атаку на боевиков.

Несмотря на решительные действия Илан, боевики окружили ее КПП. Находиться в маленьком помещении десяткам людей было тяжело, а выбраться было невозможно. «Я сказала себе: «Я выйду отсюда живым». Я чувствовала, что все будет хорошо и что мы будем спасены», рассказывает Эльхарар. Для спасения отряда она позвонила знакомому командиру спецподразделения. Ждать его прибытия пришлось два часа — добраться мешали отряды боевиков блокировавшие подъезд к КПП.

В ходе обороны погибли 13 человек из ее отряда. Подоспевший спецотряд помог добить террористов. В ходе боев была легко ранена и сама Илан, однако после того, как ей оказали первую медицинскую помочь она решила вернуться к своим бойцам.

«Как бы ни было тяжело - мы никогда не сломаемся. Я хочу сказать всем гражданам, мы защищаем вас. Смысл моего существования — для страны. Для этой нации, хоть я и 20-летняя девушка, мы справимся с этим вместе», — заключает Илан.

Медсестра Алон

Быстро принимать решение приходилось не только военным — в борьбе с террористами поучаствовала и медсестра Михаль Алон. Мама 8 детей, она была на одной из армейских баз во время праздника Симхат Тора (террористы атаковали утром праздника). Под пулями она продолжала оказывать первую помощь солдатам. В частности, ей удалось спасти юную девушку-солдата, которая получила ранение в голову.

Вскоре она сама была ранена, истекая кровью, она тем не менее продолжала спасать людей — объясняя солдатам, как оказать первую помощь и остановить кровотечение;

«Солдаты, большинство из которых были действительно молодыми новобранцами, не знали, как наложить жгут. Я все время оставалась в сознании, поэтому смогла объяснить им, как накладывать жгут, и им это удалось».

Через какое-то время Михаль пришлось эвакуирвать — она начала терять много крови. После операции, проведенной в больнице, она почти сразу попыталась получить информацию о состоянии «ее» солдат. Выяснилось, что спасенная ей девушка с головным ранением выжила.

Ценой жизни

Некоторым защитницам Израиля пришлось заплатить за борьбу с ХАМАСом своими жизнями. Капитан Эден Нимри погибла, защищая свой отряд от наступающих боевиков. Ради службы в армии она отказалась от карьеры спортсменки — девушка долго занималась плаванием и даже была членом молодежной сборной. Тем утром отряд Нимри состоял из четырех бойцов. На подготовку времени не хватило — девушка выбежала на бой в шлепанцах и спортивной одежде. В блиндаже, который защищали бойцы ее отряда, было много солдат-наблюдателей, которые не были вооружены. Сражаться с наступающими боевиками пришлось малыми силами.

Чтобы замедлить наступление противник,а капитан Нимри сама решила прикрывать главный вход в помещение. Девушка вступила в бой с терроистами, ей удалось застрелить первого нападавшего... Чтобы убить ее, боевики использовали дымовую завесу. Подвиг Эден дал людям из ее отряда время на отступление.

Алина Правосудова

Защитила своих сослуживцев ценой жизни и другая девушка-офицер. 23-летняя лейтенант Алина Правосудова (ее семья — выходцы из России и Украины). Она обороняла свою военную базу радиоэлектронной борьбы утром первого дня войны. Примечательно, что в мирное время по долгу службы Алина обороняла других арабов — бедуинов, которые жили неподалеку. В ее обязанности входил инструктаж этих местных жителей в случае кризисных ситуаций. Когда Хамас напал, Алина долго сдерживала их наступление и позволила своим сослуживцам перегруппироваться.

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