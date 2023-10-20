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Точно в цель: момент уничтожения ВСУ российского Су-25 под Авдеевкой показали на видео

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  • 20.10.2023, 12:35
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Точно в цель: момент уничтожения ВСУ российского Су-25 под Авдеевкой показали на видео

Самолет подбили с помощью ПЗРК Stinger.

В сети появилось видео уничтожения военного штурмовика Су-25 «Грач» российских оккупантов под Авдеевкой. Он стал уже пятым вражеским самолетом, сбитым за последние десять дней на фронте.

На опубликованные кадры попал момент поражения российского самолета в небе и его падение. Украинские воины сбили вражеский Су-25 с помощью ПЗРК Stinger.

Напомним, накануне спикер оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров сообщил, что на Таврическом направлении украинские защитники сбили российский Су-25.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский позже рассказал, что на Таврическом направлении за последние десять дней воины Сил обороны сбили пять «Грачей».

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