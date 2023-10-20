Минский дом, за квартирами в котором стояли очереди, наконец, сдали в эксплуатацию 20.10.2023, 12:50

Как он выглядит?

Эта многоэтажка рядом со станцией метро «Ковальская Слобода» в Минске строилась почти 4 года. Большинству минчан новостройка с паркингом стала известна позапрошлой зимой, когда за недорогими квартирами в ней выстроились огромные очереди. Потом была остановка стройки, обращения дольщиков во все инстанции и возобновление строительства. Дом обещали закончить летом, но хорошие новости появились только осенью — многоэтажку, наконец, приняли в эксплуатацию. Realt посмотрел, как сейчас выглядит свежая новостройка.

Многоквартирный жилой дом на улице Жуковского строил «Минский домостроительный комбинат». Начали возводить каркасник по индивидуальному проекту еще в 2019 году. В доме на 5 подъездов и 376 квартир запроектировали все типы жилья: однушки, двушки, трешки и четырешки.

Квартиры тут предлагались как очередникам (в том числе − многодетным семьям), так и всем желающим. Первоначально дом с паркингом обещали сдать в конце 22-го года, но стройка по разным причинам затянулась. В итоге, в январе дольщикам даже сходили на прием к «председателю» «совета республики» Наталье Кочановой. После этого на стройплощадке вновь началось движение и с началом осени дом все-таки приняли в эксплуатацию.

Признаемся, со стороны метро и оживленной улицы Жуковского фасад дома не выглядит законченным. Картинку портит недостроенный паркинг — его обещают закончить позднее. Кстати, большинство квартир (даже тех, что предлагались очередникам) тут продавались в комплекте с паркингом. Стоимость машино-места составляла чуть более 25 тысяч рублей.

Свеженький двор с детской площадкой можно найти внутри многоэтажки. Тут же можно оценить готовое благоустройство территории. Замечаем лавочки, газоны, фонари.

Что касается цвета фасада, то он получился не таким ярким, как его рисовали на рендерах.

По словам дольщиков, ключи от сданных квартир еще никому не выдавали, поэтому к ремонтам здесь надеются приступить хотя бы с началом зимы. Впереди — оформление документов, окончательный расчет стоимости и другие необходимые процедуры.

Если говорить о стоимости квартир, то за 3,5 года она была абсолютно разной. Первоначально цены на квартиры в доме на Жуковского выглядели весьма заманчиво. Так как на жилье могли претендовать очередники без направлений, то в зависимости от состава семьи однушка по льготной стоимости обходилась им в 23−34 тысячи долларов, двушка − в 40−44 тысячи долларов. Да, дополнительно всем дольщикам пришлось заплатить за обязательное место в паркинге, но этот нюанс потенциальных покупателей не отпугивал — вспомним ту зимнюю очередь.

Для нельготных категорий граждан квартиры стоили дороже. Так, год назад квартиры на Жуковского застройщик предлагал по стоимости 3700 рублей за квадрат плюс обязательный паркинг за 27 тысяч рублей. Позже из-за отсутствия спроса цену скорректировали. В мае за метр в доме просили уже 2950 рублей, а за паркинг − 25 тысяч рублей.

На вторичку квартиры из новостройки на Жуковского пока не попали. Однако в чате стройки предложения о продаже однушек и двушек по рыночным ценам периодически всплывают.

Одна квартира (согласно информации на сайте) есть в наличии и у застройщика. Так, сейчас всем желающим предлагается двухкомнатная квартира № 251 (55,61 квадрата) и машино-место № 227. Стоимость квадрата составляет 3400 рублей. Стоимость машино-места − 25 980 рублей. Таким образом, полная стоимость двухкомнатной квартиры с местом в паркинге составит 215 тысяч рублей (или около 65 тысяч долларов).

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