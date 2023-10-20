Проект «новый Путин»: какие ошибки допустил двойник главы РФ в Китае 1 20.10.2023, 12:45

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Жданов обратил внимание на интересные детали.

Военно-политический эксперт и аналитик Олег Жданов считает, что в Кремле решили опробовать нового двойника президента РФ Владимира Путина, отправив его на смотрины в Китай.

Об этом он заявил в своем обзоре на YouTube-канале.

«Путин болеет и в основном находится в одной из своих резиденций, где, по имеющейся информации, проходит интенсивное лечение. По некоторым источникам, врачи [от него] не отходят... Их и раньше вызывали, но теперь они уже дежурят чуть ли не в соседней комнате с тем Путиным, который не мог правой рукой жестикулировать, прихрамывал, кашлял, не мог говорить и, в принципе, выглядел не совсем румяным», — заметил Жданов.

В то же время эксперт обратил внимание на странное поведение человека, который, по его словам, выполнял роль Путина во время визита в Китай.

«На пресс-конференции машет руками, в аэропорту с китайскими представителями и рашистскими дипломатами здоровался левой рукой, а уже с Си Цзиньпином здоровался правой... Хотя правая рука, мы знаем, у того Путина была практически недееспособна, он ею очень мало жестикулировал», — перечислил он очевидные ошибки двойника.

Кроме того, по словам Жданова, у «нового Путина» изменилась манера разговора, он позволяет себе грубые слова, эмоционально реагирует на вопросы и ведет себя слишком резво, «словно у него шило в одном месте длиной в полметра».

«Я так понимаю, что это были смотрины, которые должен был одобрить Си. Проект новый Путин – так, скорее всего, он будет называться… А того Путина, настоящего уже никто не спрашивает. Там руководит коллективный Путин, руководит уже кремлевский клан, который находился вокруг Путина», — резюмировал эксперт.

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