Медведев устроил бурную истерику из-за трех новостей 3 20.10.2023, 12:54

Что вызвало неадекватную реакцию экс-президента РФ?

Экс-президент РФ, заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев вновь отличился странными заявлениями о том, что «мир продолжает катиться в глубокую пропасть», а «виноваты в этом США».

Этой теме Медведев посвятил отдельную публикацию в своем Телеграм-канале, передает УНИАН.

Выяснилось, что истерику кремлевского чиновника вызвали три новости.

«Байден назвал «разумной инвестицией» деньги, которые должны быть потрачены на смерть других людей вдали от США. Речь идет о приобретении дополнительного оружия на десятки миллиардов для Украины и Израиля. Киевский режим принял решение о запрете УПЦ, отсекая православных от колыбели материнской церкви. Министр внутренних дел Франции, нисколько не сомневаясь, осуждает известного футболиста за посты в поддержку Палестины. Новости разные, но они свидетельствуют об ускоренном гниении самой ткани западного общества», - заявил Медведев.

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