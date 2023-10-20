В Мелитополе партизаны взорвали авто с оккупантами-мародерами 20.10.2023, 13:02

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Россияне грабили квартиры местных жителей.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области представители Сил сопротивления Украины взорвали этой ночью автомобиль с российскими захватчиками, которые грабили квартиры местных жителей.

Об этом сообщил в Telegram мелитопольский городской глава Иван Федоров.

Отмечается, что в результате действий местных партизан во время «ночной охоты» были ликвидированы российские захватчики, которые занимались мародерством.

Он уточнил, что взрыв произошел в районе Авиагородка, в момент загрузки награбленного в авто.

«По уточненной информации, ночной взрыв в Мелитополе - это минус авто с оккупантами-мародерами», - рассказал Федоров.

Мэр добавил, что эти интервенты регулярно отслеживали и грабили пустые квартиры в Мелитополе.

«А в это время оккупантов отслеживали наши силы сопротивления», - сообщил он.

Федоров также опубликовал в сети видео с места происшествия.

Ранее сообщалось, что во временно подконтрольном войскам РФ Мелитополе ближе к утру местные жители слышали взрывы, а также гул техники. Это произошло в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме.

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