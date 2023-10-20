В Беларуси зарубежные инвесторы попали в ловушку 2 20.10.2023, 13:09

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Минфин пытается оправдаться «недружественностью».

Минфин рассказал о ситуации с выплатами денег держателям еврооблигаций. Речь как об основном долге, так и о процентах, отмечает («Зеркало» https://news.zerkalo.io/economics/51953.html).

В ведомстве напомнили, что существуют три возможных способа получить средства по еврооблигациям. Первый — отменять их на внутренние гособлигации, второй — продать Минску с дисконтом, третий — получить деньги в белорусских рублях. «Варианты обмена и продажи бумаг эмитенту доступны для всех владельцев всех выпусков еврооблигаций», — уточнили в ведомстве.

Минфин акцентировал внимание на еврооблигации Belarus-2023. Получить выплаты по ним — основной долг и проценты — в белорусских рублях могут только резиденты «дружественных» стран, которые приобрели ценные бумаги до 6 сентября 2022 года. Для остальных держателей таких ценных бумаг, получается, доступны два других варианта — продажа с дисконтом или обмен на гособлигации.

Напомним, в феврале этого года власти Беларуси заявили о выплате основного долга по еврооблигациям Belarus-2023 и процентов по ним. Сумму основного долга в белорусских рублях составила в эквиваленте 800 млн долларов, а процентов — 27,5 млн долларов (в рублях). Эти средства перевели на специальный счет в «Беларусбанке». Такое решение Минфин пояснял санкциями со стороны западных стран, из-за которых невозможно перечислить выплаты в валюте держателям еврооблигаций.

При этом Беларусь разрабатывает механизм расчетов по евробондам с российскими держателями таких ценных бумаг «в обход западной инфраструктуры». Минфин решил работать напрямую с десятью уполномоченными депозитариями России, а не с держателями евробондов, как было раньше.

Ситуация с еврооблигациями Минфина Беларуси

С лета 2022 года Минфин Беларуси начал выплачивать долги по еврооблигациям в белорусских рублях, а не в валюте, которая была прописана в кредитных договорах (как правило, долларах). Такое решение в министерстве объясняют санкциями со стороны западных стран в отношении Нацбанка, а также «невозможностью западной платежной инфраструктуры обеспечивать в условиях санкций доведение выплат до всех держателей еврооблигаций».

Международные рейтинговые агентства несколько раз фиксировали дефолт по отдельным выплатам процентов по кредитам в связи с тем, что белорусские власти нарушали условия договоров и платили в белорусских рублях, перечисляя деньги на специальный счет в «Беларусбанке».

В 2022 году Минфин заявил о досрочном выкупе еврооблигаций по 30% от номинала. Планировалось, что сумма выкупа не превысит объема еврооблигаций, которые предстояло погасить в 2023 году.

Российские инвесторы с февраля 2023 года жаловались, что Минфин Беларуси не выплачивает долги по евробондам. Они обращались в Центробанк РФ и писали совместное письмо лично министру финансов Беларуси Юрию Селиверстову. Общая сумма неполученных средств составляла на начало марта 500 млн долларов.

Один из российских инвесторов подал на белорусское ведомство в суд из-за невыплат по долгам. Недавно стало известно, что частные российские инвесторы попросили ограничить доступ Беларуси к межгосударственным кредитам и российскому рынку капитала из-за невыплат по ранее выпущенным еврооблигациям.