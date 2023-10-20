«В Беларуси жила в поликлинике, а в Польше все проще» 20.10.2023, 13:13

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иллюстративное фото

Белоруска сравнила беременность и роды в двух странах.

Екатерина и Александр (имена изменены) уже несколько лет живут в Белостоке. Здесь у них родились две дочери — младшая совсем недавно. А первая беременность пары проходила в Беларуси. Супруги поделились с MOST своим опытом и сравнили роды в Польше и Беларуси.

В доме Екатерины и Александра тот редкий момент, когда есть шанс спокойно поговорить — малышка уснула, и родители могут передохнуть.

— Когда я первый раз забеременела в Польше, то пошла к врачу по страховке. Но в этот раз мы не смогли найти записи: принимали только в поликлинике при больнице, но там были большие очереди. И тогда мне посоветовали частного врача. А уже после этого назначались бесплатные визиты по страховке, — рассказывает женщина.

По словам Екатерины, в Польше к наблюдению за беременностью относятся проще. Здесь не назначают бесконечные обследования, анализы, походы к окулисту, стоматологу и другим специалистам, если в этом нет необходимости.

«Мне в Польше рожать спокойнее»

— Мне в Польше как-то спокойнее рожать. По мне, если беременность идёт нормально, то польский подход лучше. В Беларуси же я просто жила в поликлинике, когда носила ребёнка. Если есть какие-то осложнения, то, конечно, всё что надо поляки назначают: визиты, анализы, а если всё в порядке, то нет. А в Беларуси надо не надо — всё равно назначают. Из-за этого становится некомфортно, больше стресса.

Екатерина добавляет, что если нет никаких показаний, то всё наблюдение ограничивается визитами к единственному врачу и сдачей стандартных анализов крови и мочи. Екатерину отправили к диабетологу, потому что у неё сахарный диабет.

— Мне там выдали прибор, чтобы мерить уровень сахара в крови, и специальный шприц, чтобы колоть инсулин. Почти все препараты по рецептам тоже были бесплатные. Страховка покрывает всё.

«А вы сами до больницы не доедете?»

В таком формате наблюдение за беременностью Екатерины продолжалось до 38-й недели. После этого женщину перенаправили в приёмное отделение воеводской больницы, где должны были проходить роды. Там каждую неделю специалисты делали КТГ плода и решали: можно роженице ехать домой или уже пришло время ложиться в палату.

— Я всегда рожала с помощью кесарева сечения. Поэтому в первый раз в Польше меня положили в больницу заранее. А в этот раз воды начали отходить, когда я была ещё дома. Я не знала, что делать, и позвонила в скорую. «А вы сами не доедете?» — спросили меня. А я просто не знала: успею я, не успею, можно так или нет. В итоге прислали они скорую, отвезли меня, быстро всё оформили, сделали экстренно анализы, — вспоминает женщина.

«Самое необходимое сделали, а дальше можно и дома лечиться»

Главное отличие польской системы здравоохранения от белoрусской, по словам супругов, в том, что в Беларуси постоянно перестраховываются. В Польше же стараются всё делать на месте и быстро. И если можно выписать пациента из больницы, то это обязательно сделают. Также и с использованием карет скорой помощи — если человек может сам добраться до больницы, лучше так и сделать.

— В Польше не растягивают, всё делается на месте: лёг в больницу — и уже там в первый день сдаёшь все анализы. На следующий день делают операцию, а на третий — если всё хорошо — выписывают. Например, однажды у нашей дочки случился отёк гортани, и мы поехали в больницу. Врачи сняли приступ, сутки контролировали, чтобы он не повторился. Вроде всё хорошо — будем выписывать. И тут у дочки поднимается температура. Отмена выписки. У неё берут анализы и видят, что нет ничего серьёзного — просто вирус, просто поднялась температура. Значит, можно выписывать, можно лечиться дома, отпаивать водичкой, таблетки принимать. В Беларуси оставили бы в больнице в любом случае, — объясняет Екатерина.

Александр уверен, что в Польше подход более правильный. Он отмечает, что из-за того, что в Беларуси перестраховываются, палаты постоянно переполнены: «А тут самое необходимое сделали, а дальше можно и дома лечиться».

«Где ваш муж, почему он не приезжает, почему вы одна?»

Такой же подход и в родильных домах. И это создаёт более комфортную атмосферу. Екатерина говорит, что оба раза лежала в обычных палатах, и оба раза вместе с ней была всего одна соседка.

— Здесь палаты в обычной больнице, я думаю, как платные палаты в Беларуси. Первые польские роды у меня были в университетской больнице. Кровать опускалась и поднималась от нажатия на кнопочку. И благодаря этому мне было намного проще после родов. А в Беларуси кровати такие — с сеточкой. На них садишься — и проваливаешься до пола.

— Единственное, что для меня в Польше спорно — это посещения. В палату могут приходить все, кто угодно, кроме детей до 12 лет. Да и то, мой муж пришёл с маленькой дочкой, и их пропустили. С одной стороны — это хорошо. Но, допустим, к моей соседке приходили сыновья — им лет по 16-18. А роженицы же все ходят в сорочках, и постоянно нужно то покормить ребёнка, то сцедить молоко, — говорит Екатерина.

Женщина отмечает, что, возможно, «этих мальчишек просто приучали к тому, что мужчинам тоже нужно участвовать в родах». В Польше, в отличие от Беларуси, принято, чтобы муж активно помогал жене, когда та лежит в больнице.

— Я помню, — говорит Александр, — что когда у нас была первая беременность в Польше, то я положил жену в больницу, а сам уехал в другую страну по работе. И в больнице все сотрудники возмущались: «А где ваш муж, почему он не приезжает, почему вы одна?» В Беларуси ведь как: муж сдал в больницу жену и всё — допуска туда нет. А здесь, наоборот, мужа постоянно привлекают к участию: вещи перенести из предродовой палаты в послеродовую, посещения, передачки и так далее. Я спокойно нянчился в палате с ребёнком, пока жена в душ ходила.

Екатерина добавляет, что, например, муж соседки по палате сидел с ней целый день, для чего оформлял выходные на работе. Приходить, чтобы помочь роженице, может кто угодно: мама, брат, подружки.

«Здесь подход к пациентам душевнее»

По словам супругов, в польских больницах раньше выписывают после родов — если нет никаких обострений, то дня через два, а если после кесарева сечения, то чуть позже. Что касается отношения персонала к пациенткам, то оно более человечное, чем в Беларуси.

— В Беларуси после родов я должна была сама ходить на уколы, анализы, осмотры. Если кормила малыша, то нужно было бросать это и лететь, потому что никто ждать не будет. А здесь все врачи ко мне сами приходили. Я никуда не ходила. Могли забрать ребёнка на какое-то обследование. А если я кормлю его, то они ждут, не отрывают, а это могло и на два часа затянуться, — объясняет Екатерина.

Александр с улыбкой добавляет, что в Беларуси принято считать, будто в Европе всё бездушно, как будто конвейер какой-то. А на практике получается всё наоборот: «Именно здесь подход к пациентам более душевный».

Екатерина подчёркивает, что в Беларуси многое зависит от загруженности больницы и персонала. Иногда в райцентрах отношение душевнее, чем в Минске, потому что там нет потока рожениц.

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