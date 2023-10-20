Бойцы полка Калиновского обстреливают позиции россиян на Бахмутском направлении 20.10.2023, 13:33

На видео попала работа минометного расчета.

- Это самая типичная задача минометного расчета. Такие наши ребята выполняют день за днем. Но на этот раз вы можете увидеть все от первого лица, - отмечает пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского.

На видео воины батальона «Литвин» полка Калиновского совместно с 3-ей украинской отдельной штурмовой бригадой обстреливают вражеские позиции на Бахмутском направлении.

Камера находится на шлеме бойца, который устанавливает взрывник на 120-мм минах и подносит их заряжающему. Все подробности в видео.

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