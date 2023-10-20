«Страна больна»: легендарная российская актриса жестко обрушилась на РФ 4 20.10.2023, 13:43

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Яна Троянова

Яна Троянова использовала сильную метафору.

Легендарная российская актриса театра и кино Яна Троянова, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину эмигрировала во Францию и осудила войну, не сомневается, что ее государство «дошла до страшной точки, до фашизма и дна».

Такие комментарии от нее прозвучали в интервью «И Грянул Грэм».

«Россия – сложна страна. Это союз, который не был вылечен. То есть СССР распался, а мы остались вот такие неприспособленные к тому, чтобы быть политичными, мы – аполитичные. Появилось вот это выражение «я аполитичен». Когда это говорят, меня тошнит. Быть аполитичным – это значит насколько не интересоваться своей страной, быть инертным. Люди с 90-х годов живут инертно, они вообще ни о чем не задумываются», – считает она.

Артистка также заявила, что Россия «больна масштабным семейным алкоголизмом». Она назвала это очень серьезным заболеванием, которое наукой никак не объясняется.

«К фашизму приходят тогда, когда нет работы над собой. И сегодня проблема России в том, что люди не задумываются о том, что нужно работать над собой. Их по телеку только направляют: о ком надо говорить, кого надо судить, кого надо винить. И вот их фокус постоянно то уходит на геев, то на Америку – найти виноватых в своей плохой жизни. И их убедили, что Америка якобы желает отнять какие-то наши богатства, а отнимает их жулик и вор Путин. Но народ не видит этого. Россия для меня сегодня – это изнасилованная русская баба, мужик которой, никчемный пьяница, жмет руку этим бандитам за то, что они насилуют его же бабу», – жестко высказалась актриса.

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