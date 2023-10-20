Белорусам предлагают лететь загорать зимой в Китай 2 20.10.2023, 13:56

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Направление называют самым доступным.

Белорусские турфирмы начали пиарить новый вариант относительно дешевого пляжного отдыха на зимний период — китайский остров Хайнань. Цены — от 700 долларов на человека, пишет nashaniva.com.

Чтобы посетить Хайнань, виза белорусам не нужна. Безвизовый срок пребывания — 30 дней. В течение года можно трижды без визы посетить Китай.

Хайнань находится на одной широте с Гавайями, поэтому в рекламе остров часто называют «Восточные Гавайи». Там тропический климат, в году бывает 300 солнечных дней, а купаться можно в любое время. Выделяют сезон дождей (пик осадков приходится на период с августа по октябрь) и сухой сезон (с декабря по март). Остров также считается одним из уникальных мест планеты из-за очень чистого воздуха.

Наиболее популярный город-курорт — это Санья. Как пишут туроператоры, здесь одновременно сочетаются высокие технологии и красота природы. Обещают живописные пейзажи, подземные термальные источники, чистый песок и древние вулканы. Рядом есть также курорты Дадунхай (его любят русские туристы), Хайтанг Бей и Ялонг Бей (самый дорогой и элитный).

Из интересного: многие китайцы избегают загара, потому что и поныне он для них считается признаком низкого сословия. Поэтому на пляже они часто находятся в одежде, а в продаже можно найти даже специальные маски для защиты лица от воздействия ультрафиолета.

Всего в сорока километрах от Саньи, возле горы Наньшань (переводится как Южная гора), находится одноименная международная зона туризма. Там располагаются монастырь и парк богини Гуаньинь. В одном из храмов находится статуя Гуаньинь, сделанная из чистого золота. Она весит 140 килограммов и занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая золотая статуя в Азии.

В тиктоке можно увидеть много видео со стеклянного моста в парке Ялонг Бэй (он находится в городе Санья). Прозрачная конструкция, которая впечатляет туристов, построена из сверхпрочного стекла толщиной 30 миллиметров. Протяженность моста составляет 400 метров, а самое его высокое место находится на высоте 450 метров над уровнем моря. Перед тем, как выйти на это чудо инженерной мысли, необходимо надеть на ноги бахилы, чтобы не поцарапать и не запачкать стекло.

Еще среди местных достопримечательностей отмечают парк обезьян, добираться в который предстоит по самой длинной в мире надводной канатной дороге. В парке живет около двух тысяч приматов (в основном это гуанские макаки).

Если посмотреть отзывы туристов на Хайнань, то можно увидеть, что людей помимо пляжного отдыха интересует легендарная китайская медицина, дайвинг, а также шопинг (кстати, здесь занимаются добычей натурального жемчуга). Среди того, что не всем нравится, — специфическая национальная еда.

Но самым большим минусом отпуска на Хайнани туроператоры называют долгий путь к отдыху. Согласно данным сервиса поиска билетов «Авиасейлс», самый быстрый перелет из Москвы в аэропорт города Санья длится 13 часов (есть пересадка в Пекине, которая занимает как минимум полтора часа). Но есть много вариантов (особенно среди бюджетных), при которых перелет в одну сторону занимает один-два дня.

Журналисты обратились в одну из белорусских турфирм, которая предлагает туры в Китае. Выяснилось, что забронировать отдых на Хайнани в декабре-январе можно исходя из бюджета от 700 долларов на человека. В эту стоимость входит перелет из Москвы, 10 ночей проживания в четырехзвездочном отеле и завтраки.

Туроператор честно предупреждает, что при такой цене стыковки при перелете скорее всего будут длинные — от 8 до 24 часов. За более быстрый вариант предлагают доплатить 250 долларов за пару.

В Москву можно добираться самостоятельно или доплатить за трансфер в аэропорт и обратно — стоит это 280 белорусских рублей с человека.

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