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Российские болельщики затравили Путина после слов о «развитии РФ»

  • 20.10.2023, 14:18
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Российские болельщики затравили Путина после слов о «развитии РФ»

Самым популярным комментарием стал анекдот о ликвидации главы Кремля.

Президент России Владимир Путин стал посмешищем у своих соотечественников после выступления на а заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

Глава Кремля рассказал о том, как хорошо становится спортсменам в стране, а также выразил уверенность, что в международном спорте не будет «политической пены».

«Несмотря ни на какие сложности, которые пытаются нам создать извне, российский спорт развивается, развивается хорошими темпами, чувствует себя уверенно. Вся эта пена политическая рано или поздно со спорта слетит», – сказал Путин.

Диктатор заявил, что сейчас спорт используют для того, «чтобы продвигать узкокорыстные политические интересы».

«Это пройдет, 100%. Эта пена слетит. Время нужно, конечно», – добавил Путин.

Под новостью российские болельщики всячески желают скорейшего ухода своему лидеру. Самым заплюсованным комментарием стал анекдот про убийство Путина.

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