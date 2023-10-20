В Беларуси компании придумывают способы, чтобы заманить новых сотрудников 20.10.2023, 14:19

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Это все из-за дефицита кадров на рынке труда.

В Беларуси нарастает дефицит работников. В этой ситуации некоторые компании готовы выплачивать сотрудникам бонусы за привлеченных новых специалистов. В некоторых случаях подобные выплаты могут достигать 400 рублей за одного приведенного человека. А один из ритейлеров и вовсе предлагает новичкам «подъемные» в 500 рублей, отмечает «Зеркало».

В «Острове чистоты» действует акция «приведи друга». Вознаграждение за приглашенного в компанию друга или знакомого составляет 200 рублей. «Пицца Лисицца» готова заплатить до 400 рублей за одного кандидата, а строительные магазины «ОМА» — 200 рублей. Ритейлер «Е-доставка» обещает 150 рублей тем, кто приведет работать «друга», а «Алми» — 200 рублей. «Белмаркет» готов выплатить 200 рублей, но баллами на бонусную карту.

К подобной практике ранее прибегали IT-компании, они выплачивали бонусы за рекомендацию потенциального сотрудника.

Как «Е-доставка» заманивает бонусами и зарплатами

«Е-доставка» по некоторым вакансиям также обещает выплатить новым сотрудникам бонус 500 рублей. Как утверждается, работник получит эту сумму еще до первой зарплаты. Бонус обещают выплатить комплектовщику заказов, водителю-курьеру, экспедитору, администратору пункта выдачи заказов. В объявлении указано, что об условиях выдачи вознаграждения будущему сотруднику объяснят по телефону или при собеседовании.

Подобными выплатами ритейлер, по всей видимости, пытается закрыть нехватку кадров. Так, торговая сеть опубликовала объявления о более 170 вакансиях. Самую высокую зарплату из этих трех вакансий обещают платить водителю — от 2000 до 3500 рублей на руки. Работать надо будет по графику два через два, выходные скользящие. Придется управлять авто, доставлять товар клиентам, работать с кассой и документами. Претенденту на вакансию надо иметь водительские права с категорией В, медсправку, опыт вождения авто от одного года.

Комплектовщику заказов заплатят меньше — от 1400 до 3000 рублей «чистыми». График работы может быть разный, например два через два или три через три, можно выходить и пять раз в неделю с двумя выходными, есть дневные и ночные смены. Опыт работы не требуется.

Зарплата администратора пункта выдачи заказов — от 1200 рублей. Надо будет работать пять дней в неделю с 10.00 до 19.00. Надо будет заниматься документацией, принимать и выдавать почтовые отправления, работать с кассой. Соискателю не нужно иметь опыт работы, но он должен владеть компьютером, быть внимательным, пунктуальным.

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