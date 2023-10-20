«Это была одна из самых больших битв, которую россияне проиграли» 5 20.10.2023, 14:33

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В ВСУ раскрыли подробности разгрома РФ под Авдеевкой.

В битве под Авдеевкой 19 октября российская армия понесла катастрофические потери, сравнимые с событиями под Белогоровкой.

В четверг, 19 октября, российская армия снова пыталась штурмовать Авдеевку, что обернулось для нее грандиозным разгромом.

Генштаб ВСУ утром следующего дня отчитался о рекордных потерях ВС РФ за сутки, большинство и которых были понесены именно на этом участке фронта.

О событии написал боец 36-й бригады морской пехоты ВСУ под позывным «Сова» в своем блоге в Twitter.

«19.10.23г. Авдеевка, Донецкая область, Украина. Запомните эту дату и место. Это была величайшая российская катастрофа больше, чем в Белогоровке в прошлом году", - написал военнослужащий.

Информацию подтвердил также связанный с военными блогер N.E.O.N.

«Вчера московиты получили такой пи**ы, что абсолютно любая армия мира просто бы развернулась и ушла домой. Но они не армия…» - написал он.

Украинский политик Борислав Береза прокомментировал в своем блоге в YouTube случившееся под Авдеевкой 19 октября.

«Вчера действительно был ад. Я общался с парнями, и они говорили, что такого они не видели нигде, даже под Бахмутом, даже на Запорожье. Такого не было нигде. Россияне перли волна за волной. Они использовали все, вообще все: танки и артиллерию, БТР и БМП, «Грады», авиацию, беспилотники, ракеты, пехоту… Танков было столько, что минимальная колонна была 5 машин, а максимальная - 30. Они подъезжали, занимали позицию и начинали бить. Парни их уничтожали… И очень успешно. Это была одна из самых больших битв, которую россияне проиграли. Эту битву они считали для себя сверхважной… Когда вчера была двадцатая или тридцатая волна танков, один из офицеров сказал: «Это что, Курская дуга»? (...) Это напоминало (наступление армии РФ на) Киев. Россияне собрали ударный кулак и бросили его на Авдеевку, и тут невероятно сработали наши парни… Это подвиг. Это было невозможно, но они это сделали», - рассказал Береза.

По его данным, вчерашнюю атаку на Авдеевку отбили воины 47-й бригады Магура, 110-й бригады, президентской бригады ВСУ и другие.

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