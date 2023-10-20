Юриста из Минска осудили на 1,5 года колонии за участие в акции протеста 20.10.2023, 14:36

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Приговор вынесла «судья» Анастасия Ачалова.

В суде Ленинского района Минска 19 сентября осудили Инну Богданову по ч. 1 ст. 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса. «Судья» Анастасия Ачалова назначила ей 1 год и 6 месяцев колонии в условиях общего режима, сообщает правозащитный центр «Вясна» .

Минчанку обвинили в участии в акциях протеста в 2020 году, выходе на проезжую часть и перекрытии движения общественного транспорта. Она указала о частичном признании вины, но фактически вину не признала и от показаний не отказалась.

Политзаключенная сообщила, что принимала участие в протестных акциях как сторонняя наблюдательница, а не как участница. А на проезжую часть выходила исключительно с целью фотографирования, сообщила на суде Инна.

Инна Богданова имеет высшее образование, работала юрисконсультом в территориальном центре социального обслуживания населения. До суда удерживалась под стражей.

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