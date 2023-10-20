Сбербанк России начал выпускать карты и открывать счета по нормам шариата 3 20.10.2023, 14:46

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Наибольший спрос на «продукты исламского финансирования» наблюдается в Москве.

Сбербанк предложил клиентам в девяти регионах России открывать счета и получать дебетовые карты по нормам шариата, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В частности, россиянам теперь доступны счета «Амана» (аналог накопительного счета без начисления процентов) и дебетовые карты «Адафа» (с платежным счетом без начисления процентов).

Оба финансовых продукта разработаны в соответствии со стандартами Организации бухгалтерского учета и аудита исламских организаций (AAOIFI) и сертифицированы Шариатским консультационным советом Сбербанка.

Получить карты и открыть счета можно в Татарстане, Башкортостане, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Адыгее. Также это можно сделать в Москве, где наблюдается наибольший спрос на продукты исламского финансирования, заявил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев. При этом он подчеркнул, что они доступны «всем желающим вне зависимости от конфессиональной принадлежности».

Точно такие же карты и счета ранее стал предлагать банк «Ак Барс» в Татарстане. По его картам запрещены операции с рядом МСС-кодов, которые относятся к предприятиям оптовой продажи алкоголя, барам, дискотекам, ночным клубам, ломбардам, табачным магазинам, азартным играм и др.

Ранее Центробанк объявил эксперимент по внедрению исламского банкинга в России. Он проходит в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне с 1 сентября текущего года по 1 сентября 2025 года. В реестре участников эксперимента Сбербанка нет.

В Сбербанке на это заявили, что карты и счета не подпадают под регулирование закона об эксперименте ЦБ, но они «соответствуют и нормам исламского банкинга, и законодательству».

Для соответствия стандартам шариата дебетовых банковских карт достаточно «убрать начисление процентов на остаток», но для стандартных кредитных продуктов перестройка значительно радикальнее, говорит глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. «Немногие пока готовы нырнуть в рынок с неочевидными перспективами», — добавил он.

Даже после принятия закона об исламском банкинге на сегмент будет приходиться не более 5% бизнеса, считает источник на рынке. За несколько лет рынок таких услуг в России составил всего 30 млрд руб., из которых 20 млрд приходятся на Сбербанк.

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