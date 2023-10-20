«Открыли нагрудную сумку, посмотрели, сколько денег в кошельке»
- 20.10.2023, 14:48
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Белорусы рассказали, как проходили проверки на въезде в Германию.
В связи с усилением нелегальной миграции страны Евросоюза ввели контроль на внутренних границах. Так, Германия ввела проверки на границах с Польшей, Чехией, Швейцарией и продлила режим контроля на границе с Австрией.
Белорусы рассказали телеграм-каналу Dzik Pic, как въезжали в Германию автобусом из Польши и Чехии.
Рейс из Польши в Германию
— Ехала в прошлую субботу из Польши в Германию на FlixBus. После немецкой границы полицейская машина догнала автобус и попросила на съезд для проверки паспортов. Я показала действующую визу только. Вопросов не задавали, нарушителей не нашли.
Рейс из Чехии в Германию
— Ехал на днях на автобусе из Чехии в Германию, и немецкие пограничники решили устроить проверку. У меня посмотрели паспорт и карту побыту, потом взяли нагрудную сумку, открыли её, посмотрели, сколько денег в кошельке. При том мой рюкзак на полу их вообще не заинтересовал. Ничего не спрашивали. Так проверяли всех, поэтому автобус в итоге опоздал на 40 минут и я не успел на пересадочный рейс.