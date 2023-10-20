Путина охватила паника 20.10.2023, 14:56

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Раскрыт главный провал визита главы Кремля в Китай.

Визит главы России Владимира Путина в Китай является фикцией, больше он туда не поедет. Для КНР Москва – не равный партнер, поэтому Пекин не будет с ней строить отношения. Путина ожидает все большая изоляция, и чтобы этого добиться, Украине нужно нанести серьезное тактическое поражение ее войскам на одном из направлений фронта.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В интервью «24 каналу» он рассказал о том, что поездка Путина в Китай ничего не значит, поскольку китайское государство не будет строить отношения с РФ, ведь они – не равные партнеры.

«Нет, Китай гораздо больше, чем Россия. Россия – это Эритрея для Китая. Никто не будет строить партнерские отношения с Эритреей по уровню экономики или военным возможностям», - считает Подоляк.

По его словам, Путина охватили страх и паника, о чем свидетельствует его странная риторика.

«Напротив, я увидел человека, который боится всего и очевидно находится в паническом состоянии и говорит странные вещи о каких-то «чаепитиях», - полагает чиновник.

Кроме того, он убежден, что в Китай Путин больше не поедет.

«Может поедет в страны, где «меньшие» президенты, которые могут сказать, что Путин «велик». Но в серьезные командировки Путин не будет ездить», - говорит Подоляк.

Между тем советник главы ОП добавил, что поездку Путина в Китай нельзя назвать удачной – он не получил того, чего хотел. Путину грозит еще большая изоляция, и для этого ВСУ должны нанести существенный удар по войскам РФ на фронте.

«Он не будет иметь публичной поддержки и останется в изоляции, которая будет постепенно увеличиваться. Для этого нужен только один шаг, который должна сделать Украина. Нам тяжело, но мы должны это сделать — существенное тактическое поражение России на каком-либо из направлений по линии фронта», - подчеркнул Михаил Подоляк.

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