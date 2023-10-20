«Однажды начальство решило, что некоторые сотрудники слишком много времени проводят в курилке» 20.10.2023, 15:19

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Белорусы рассказали, как контроль на работе иногда доходит до абсурда.

Какие только уловки не придумают работодатели, чтобы отследить, как их сотрудники распоряжаются рабочим временем. Одни действуют по старинке и устанавливают турникеты на проходной. Вторые тратятся на дорогущее программное обеспечение. Третьи считают не количество часов, проведенных подчиненными в офисе, а их эффективность, пишет onliner.by.

«Человек не любит, когда стоят над душой»

Три года назад 28-летний Иван заявил работодателю, что хочет покинуть компанию. Но возникла проблема: начальник не захотел разрывать контракт. Потом молодой человек стал замечать странности с рабочим компьютером.

— Буквально через пару дней после разговора об увольнении я заметил, что мой стационарный компьютер в офисе подозрительно долго грузится. В окне входа в систему неожиданно появился еще один пользователь якобы под паролем администратора. Я проверил диспетчер задач и наткнулся на уже запущенное приложение — трекер времени.

Парень был удивлен, ведь монитор его компьютера (да и его самого) всегда можно было увидеть из офиса директора. Часто сотруднику прилетали упреки по поводу чтения разных информационных ресурсов на рабочем месте, но обычно удавалось договориться: мол, из этих статей можно почерпнуть полезную информацию для работы.

Вскоре Иван и вовсе не смог зайти в систему. Офисный сисадмин на вопросы не отвечал и только загадочно улыбался.

— Полагаю, если бы я был замечен в интернете на каких-то сайтах, не связанных с рабочим процессом, то это стало бы причиной проблем.

После переустановки программного обеспечения трекера времени в диспетчере задач на компьютере уже не было.

— В теории работодатель имеет право так следить за временем сотрудников. Однако все коллеги понимали, что это не совсем корректно, — рассуждает молодой человек. — Мой внутренний прагматик говорит, что спрос рождает предложение. А значит, если инструмент для слежения есть, значит, это кому-нибудь нужно. Дело в другом: человек — существо ленивое, он всегда найдет способ обойти средства контроля.

Если в компании нужно кого-то жестко контролировать, значит, человек плохо выполняет свою работу. И в проблеме нужно разбираться серьезнее, чем тыкая пальцем в скриншоты в ходе рабочего дня. Производительность труда от такого контроля куда ниже, зато это удар по репутации компании и кривотолки внутри коллектива. Человек не любит, когда стоят над душой.

Из той компании Иван уволился, но поддерживает хорошие отношения с бывшими коллегами. Иногда привлекает их к работе в качестве подрядчиков. Парень считает, что претензии к конкретному руководителю не равно обида на всю компанию.

«После нелепых объяснительных не хочется приносить работодателю пользу»

Катерина работает секретарем в научно-исследовательском институте. В целом работа 30-летней девушке нравится, но, как всегда, есть нюансы.

— Когда я устраивалась на работу, мне выдали пропуск и объяснили, как с ним обращаться. Каждый раз, когда приходишь или уходишь, нужно отбиваться на проходной — так фиксируется рабочее время. Но одно дело, когда это касается научных сотрудников, они действительно практически все время проводят в кабинете. А мне нужно часто отлучаться — то в банк за оплатой счетов, то на почту отправить письма, то развезти корпоративную прессу по профильным организациям. То есть моя работа постоянно в движении, и это важно учитывать.

Прежде чем выходить из института по рабочим делам, Катерине нужно записаться в специальном журнале: куда пошла, во сколько вышла и когда вернулась. Все такие «вылазки» затем заверяет подписью руководитель отдела. Если запись есть, а подписи нет, это уже вызовет бурю негодования в отделе кадров.

— Больше всего в таком жестком контроле настораживает отсутствие человеческого фактора. Иногда мне нужно оперативно бежать по рабочим вопросам в три разных места за день. Я могу просто забыть внести запись в журнал, а потом отбиться на проходной. Или записаться на две минуты раньше, чем пришла на самом деле. За всем не уследишь, но практически каждый раз за подобные «косяки» отчитывают в отделе кадров.

Обиднее всего девушке было, когда пришлось писать объяснительную на имя директора за опоздание на 20 секунд.

— К сожалению, иногда контроль доходит до абсурда. И это очень влияет и на настроение в течение дня, и на продуктивность в целом. Как думаете, после таких нелепых объяснительных хочется дальше работать и приносить какую-то пользу нанимателю? Мне — нет. Тем более что у нас не завод, мы работаем не на количество, а на качество. Людям сложно постоянно находиться в рамках и пребывать в напряжении, особенно если профессия творческая и подвижная.

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«Опоздуны в отчете подсвечивались»

После окончания университета Олег работал в крупных издательствах и редакциях. На одном из мест работы мужчина столкнулся с жестким контролем со стороны нанимателя.

— Все началось с того, что в редакции установили карточную систему. С тех пор в отделе HR смогли отслеживать время прихода и ухода сотрудников, составлять отчеты и знакомить с ними руководство. У начальства периодически обострялось чувство, что в офисе никто ничего не делает и все вечно опаздывают.

Дальше в корпоративной сети появилась новая фишка: приходишь на работу, включаешь компьютер — загорается кнопка «Приход на работу», уходишь — «Уход с работы». Прямо чудеса техники. С тех пор отчеты начали формироваться автоматически, и секретарь в любое время мог со своего компьютера показать «опоздунов» руководителю: их строчки в отчете подсвечивались.

Такая система отслеживания каждого передвижения на работе Олегу не нравилась — точно так же, как и его коллегам. По словам мужчины, нововведения лишь добавляли лишнего стресса.

— Видишь, что троллейбус задерживается на пять минут и ты не успеваешь, — сразу надо звонить коллегам, просить, чтобы включили компьютер. То же самое с уходом: если нужно уйти на 20 минут раньше, к примеру из-за записи к врачу, то снова просишь ребят выручить.

Мужчина считает, что такие методы не влияют на продуктивность сотрудников в лучшую сторону — скорее, наоборот, демотивируют. По его мнению, глупо ехать в типографию по рабочим делам, а затем возвращаться с другого конца города в офис, если до конца трудового дня остается полчаса.

Олег признается, что чувствовал себя работником завода, а не редактором, когда в 18:01 они вместе с коллегами дружной толпой бежали из офиса.

— Однажды начальство решило, что некоторые сотрудники слишком много времени проводят на курилке. Тут же было принято решение: на покурить всем отводится 20 минут в день, не больше. Тогда мы решили, что вместо получасового обеда будем уходить на положенный час. До этого возвращались раньше, потому что работы на самом деле много, и хотелось выполнить все в срок, — рассказывает мужчина. — Вот тогда и начались проблемы: сдвинулось время, стала задерживаться печать — и дальше по цепочке.

В итоге 20-минутный лимит на курение отменили. Посчитали, что если человек балуется сигаретами бо́льшую часть своей жизни, то запрет на это, наоборот, плохо скажется на его продуктивности.

— Так мы победили хотя бы часть маразма.

Олег считает, что отслеживать продуктивность сотрудников надо, но мягкими и ненавязчивыми способами.

— Все-таки в жизни бывает много разных ситуаций, и нельзя всех людей чесать под одну гребенку.

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