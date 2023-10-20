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В польском «Тересполе» остановлено оформление транспорта

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  • 20.10.2023, 15:23
  • 6,638
В польском «Тересполе» остановлено оформление транспорта

Это последний действующий пункт пропуска на границе с Польшей.

В польском пункте пропуска «Тересполь» (сопредельный белорусский – «Брест») временно приостановлено оформление транспорта. Польская сторона объясняет это ремонтом дорожного покрытия.

— По информации польской стороны, с 14:30 20 октября в пункте пропуска «Тересполь» осуществляется ремонт дорожного покрытия. В этой связи пропуск легкового транспорта на польскую сторону временно приостановлен, — сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

О возобновлении оформления польской стороной лиц и транспорта сообщат дополнительно.

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