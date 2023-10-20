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Украинские военные подбили российскую бронетехнику прямо на подступах к своей позиции

  • 20.10.2023, 15:27
  • 2,386
Украинские военные подбили российскую бронетехнику прямо на подступах к своей позиции

Видеофакт.

Бойцы 8-го отдельного горно-штурмового батальона подбили вражескую бронемашину, экипажу которой удалось вплотную приблизиться к украинским позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящей техники воины опубликовали в соцсетях.

«Вот отработали наши ребята! Говорила мама учись, сынок, а ты «би-би би-би». Долбо#бы», - говорит боец на видео.

«Эмоции нашего бойца из 8-го отдельного горно-штурмового батальона после поражения вражеской техники во время неудачной попытки россиян штурмовать наши позиции», - говорится в комментарии к записи.

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