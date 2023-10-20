Украинские военные подбили российскую бронетехнику прямо на подступах к своей позиции
- 20.10.2023, 15:27
- 2,386
Видеофакт.
Бойцы 8-го отдельного горно-штурмового батальона подбили вражескую бронемашину, экипажу которой удалось вплотную приблизиться к украинским позициям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящей техники воины опубликовали в соцсетях.
«Вот отработали наши ребята! Говорила мама учись, сынок, а ты «би-би би-би». Долбо#бы», - говорит боец на видео.
«Эмоции нашего бойца из 8-го отдельного горно-штурмового батальона после поражения вражеской техники во время неудачной попытки россиян штурмовать наши позиции», - говорится в комментарии к записи.