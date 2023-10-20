Следите за руками 1 Игорь Эйдман

20.10.2023, 15:36

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Игорь Эйдман

Путин выдал странную информацию.

Во время визита в Китай Путин выдал странную информацию, которую уже опровергли украинские власти:

«Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам. Уже и ответственные лица, которые курируют вопрос внешней политики и которые совсем недавно говорили, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас вони уже заговорили другим голосом и уже говорят, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это трансформация в правильном направлении, за это похвалю, но этого недостаточно».

Никакие ответственные лица в Украине ничего похожего не предлагали. Так зачем Путин это придумал?

Разгадка проста. Си давно требует от Путина, чтобы он сделал реальные шаги к прекращению или хотя бы к заморозке войны. Путин этого делать не хочет. Он же в неадеквате, в его шизомире он великий стратег всех перехитрит и переиграет.

Путин успокаивает Си - будет тебе мир, скоро Украина сдастся и я продиктую ей свои условия. Китайцы и другие партнеры Путина в это, конечно, не верят. Не имея возможности предъявить какие-то реальные свидетельства пораженческих настроений в украинском руководстве, российские власти раскачивают пораженческую информационную кампанию с участием бывших полуофициальных лиц. Ну вы поняли, о ком я. Я писал на днях о внутриполитических задачах этой компании. Но у нее есть, оказывается, и внешнеполитические цели.

Путину надо показать своим восточным партнерам и западным врагам, что Украина устала от войны, что известные украинские спикеры негативно оценивают военные перспективы своей страны. А значит, велика вероятность, что война скоро закончится на российских условиях. Надо только «отпустить ситуацию» и просто подождать конца этой драмы.

Однако на Востоке и тем более на Западе вряд ли купятся на такую дешевую разводку.

Игорь Эйдман, t.me

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