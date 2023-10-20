Против двух братьев возбудили уголовное дело за «оскорбление» Лукашенко 3 20.10.2023, 15:46

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Один из них - крупный бизнесмен.

В августе 2022 года 50-летний житель Могилевского района разместил «гневный оскорбительный комментарий» в адрес Лукашенко.

На следующий день этот комментарий «поддержал» его старший брат. Завязалась переписка, в ходе которой мужчины высказывали «грубые и резкие высказывания» в адрес Лукашенко.

Сейчас братьям предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 368 УК («оскорбление» Лукашенко). С санкции прокурора они помещены под стражу, пишет nashaniva.com.

В описании на сайте прокуратуры указано, что 50-летний могилевчанин имел успешный бизнес в области производства товаров для комфортного сна. Вероятно, речь о 50-летнем Юрии Лапутине.

Он владеет компанией «Санит», которая делает матрасы, кровати, мягкую мебель и аксессуары к ним. Это крупная компания, только производственных площадей в ней 3,5 тысячи «квадратов». Компания существует 17 лет и ее оборот — сотни тысяч долларов.

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