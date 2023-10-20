В Украине «за мужество и отвагу» наградили белорусского десантника

В Украине «за мужество и отвагу» наградили белорусского десантника1
- 20.10.2023, 15:59
Он командует штурмовой группой.
Командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины наградил лучших десантников, среди которых оказался белорус. Это боец белорусской 1-й Отдельной десантно-штурмовой роты с позывным «Рыжий».
Он был награжден нагрудным знаком «За проявленное мужество и отвагу на поле боя». О «Рыжем» известно, что он командует штурмовой группой, пишет «Еврорадио».
Бойцы белорусской роты пишут, что они «рады быть частью легендарного соединения и вместе приближать победу».