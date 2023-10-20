Плохиш 2 Андрей Окунь

20.10.2023, 16:05

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Андрей Окунь

Не вышел глава Кремля геополитическим ростом.

В ходе обращения к американской нации Байден сказал, что война в Израиле выгодна Путину, и с этим, конечно, сложно поспорить. Также я часто слышу версию, что столкновение ХАМАС с ЦАХАЛом российскому президенту не просто выгодно, но он является еще и его создателем. Тут уж давайте разберемся.

Не стоит приписывать Путину все злодеяния этого мира, лишний раз демонизируя его и укрепляя образ сильного бандита. Он не суперзлодей и не коварный гений, он — плохиш, глупый и не дальновидный. Даже так скажу, Путин сейчас воспринимает происходящее как удачу, везение и божий промысел. Сидит такой, моргает своими свинячими глазками и думает: «Вот же мля подфартило. Это как вообще…».

Его разведка полностью провалила украинское направление, когда перед началом «спецоперации» докладывала, что в Украине ждут прихода России. Однако некоторые спикеры все равно предпочитают сваливать вину за развязывание конфликта в секторе Газа на Путина. Какие тайные операции с ХАМАС, какая международная провокация — Путин у Ирана с Северной Кореей оружие клянчит, а вы его в сверхстратеги записываете.

Не вышел президент России геополитическим ростом, чтобы проворачивать проекты такого масштаба. У него все примитивнее: кхе-кхе, тык-мык, контрнаступление ВСУ провалилось, мы победим, но потом и попозже, цели тоже у нас есть, но хрен разбери какие. Так что повторю еще раз: Кремль не умеет прогнозировать и, что называется, играть в долгую. Его коридор анализа ближайшее полгода, дальше — будь, что будет и как-нибудь вырулим.

Андрей Окунь, Telegram

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