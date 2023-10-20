Беларусь накрыл первый снегопад
- 20.10.2023, 16:15
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В TikTok появились видео.
В пятницу, 20 октября, в Беларуси, как и предупреждали синоптики, выпал первый в этом холодном сезоне снег. И хотя во многих случаях он таял, едва достигая земли, в некоторых районах снежное покрывало успело продержаться достаточно долго, чтобы его сняли на видео белорусы: судя по комментариям в соцсетях, многие соскучились по «зимней сказке» и радовались первому снегу, как в детстве.
В TikTok видео первого снегопада, накрывшего Беларусь 20 октября, уже опубликовали жители Молодечно, Борисова, Минска, Логойского района, пишет telegraf.news.
«Смотри, какая красота у нас сегодня в Беларуси!», — не сдержал эмоция автор одного из видео, добавив, что к «через час поедем дороги чистить», правда, не уточнив при этом, где именно было снято видео.
@alexei_05kirilov #первый#снег ♬ оригинальный звук - 🌪️🌪️🌪️ALEXEI🌪️🌪️🌪️
Автор другого видео поделилась своим снежным утром в Логойском районе: припорошенные снегом розы в палисаднике и поздние яблоки, которые ещё не успели снять хозяева, вызвали восторг у комментаторов.
«Красиво, словно в сказе!», — с восхищением написала одна из зрительниц.
@user7085097442087 #tiktok #первыйснег #осень#октябрь ♬ оригинальный звук - Наталья Михайловна
Ранним утром выпал снег и в некоторых районах Минска, впрочем, тем, кто не относится к «ранним пташкам», догадаться об этом можно было только по таким вот видео от настоящих «жаворонков» — к обеду с неба сыпал скорее мелкий дождь, чем снег.
@carbonlifeforms3 всех с наступающей Зимой и Новым Годом!!!😁😁😁#первыйснег#2023#минск#октябрь#выпалснег#осень#зима#беларуссия#ночь#новыйгод#наступающий#снежинки ♬ Снег кружится - ВИА Пламя
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Кадрами первого снега поделились также жители Борисова.
@retro8585 Белый снег, пушистый В воздухе кружится И на землю тихо Падает, ложится. #первыйснег #снег #скорозима ♬ оригинальный звук - 🔰ser_ermolin🔰
@myborisov #снег #первыйснег #первыйснег2023🌨❄️🥺😍 #первыйснег2023 #борисов #борисов_беларусь #скороновыйгод #новыйгодкнаммчится ♬ оригинальный звук - MyBorisov
Фотографиями присыпанных первым снегом полей и деревьев в лесу на юго-востоке Молодеченского района поделились и читатели телеграм-канала «Надвор’е».
Напомним, синоптики спрогнозировали белорусам крайне неустойчивую погоду в конце этой недели. Из-за активного взаимодействия трёх воздушных масс (арктической, тропической и умеренной) погодные условия на юге и на севере Беларуси будут сильно отличаться — разбежка максимальных дневных температур может достигать 20 градусов.