Беларусь накрыл первый снегопад 20.10.2023, 16:15

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В TikTok появились видео.

В пятницу, 20 октября, в Беларуси, как и предупреждали синоптики, выпал первый в этом холодном сезоне снег. И хотя во многих случаях он таял, едва достигая земли, в некоторых районах снежное покрывало успело продержаться достаточно долго, чтобы его сняли на видео белорусы: судя по комментариям в соцсетях, многие соскучились по «зимней сказке» и радовались первому снегу, как в детстве.

В TikTok видео первого снегопада, накрывшего Беларусь 20 октября, уже опубликовали жители Молодечно, Борисова, Минска, Логойского района, пишет telegraf.news.

«Смотри, какая красота у нас сегодня в Беларуси!», — не сдержал эмоция автор одного из видео, добавив, что к «через час поедем дороги чистить», правда, не уточнив при этом, где именно было снято видео.

Автор другого видео поделилась своим снежным утром в Логойском районе: припорошенные снегом розы в палисаднике и поздние яблоки, которые ещё не успели снять хозяева, вызвали восторг у комментаторов.

«Красиво, словно в сказе!», — с восхищением написала одна из зрительниц.

Ранним утром выпал снег и в некоторых районах Минска, впрочем, тем, кто не относится к «ранним пташкам», догадаться об этом можно было только по таким вот видео от настоящих «жаворонков» — к обеду с неба сыпал скорее мелкий дождь, чем снег.

Кадрами первого снега поделились также жители Борисова.

Фотографиями присыпанных первым снегом полей и деревьев в лесу на юго-востоке Молодеченского района поделились и читатели телеграм-канала «Надвор’е».

Напомним, синоптики спрогнозировали белорусам крайне неустойчивую погоду в конце этой недели. Из-за активного взаимодействия трёх воздушных масс (арктической, тропической и умеренной) погодные условия на юге и на севере Беларуси будут сильно отличаться — разбежка максимальных дневных температур может достигать 20 градусов.

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