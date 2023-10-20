Дмитрий Муратов отказался участвовать в президентских выборах в РФ

Дмитрий Муратов отказался участвовать в президентских выборах в РФ4
- 20.10.2023, 16:34
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Его кандидатуру предлагал Навальный.
Лауреат Нобелевской премии мира и экс-главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов не планирует учавствовать в предстоящих президентских выборах в качестве единого кандидата от оппозиции.
«Это странные идеи, не имеющие под собой ни малейшей основы. Не заинтересован», — сказал он The Moscow Times.
Муратов оказался одним из лидеров персонального опроса о выборах, который на днях запустил основатель ФБК Алексей Навальный. Цель опроса, по словам Навального, — выработка стратегии на президентских выборах, которую находящийся в заключении политик пообещал представить в январе 2024 года.