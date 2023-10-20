закрыть
20 октября 2023, пятница, 16:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дмитрий Муратов отказался участвовать в президентских выборах в РФ

4
  • 20.10.2023, 16:34
  • 1,248
Дмитрий Муратов отказался участвовать в президентских выборах в РФ

Его кандидатуру предлагал Навальный.

Лауреат Нобелевской премии мира и экс-главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов не планирует учавствовать в предстоящих президентских выборах в качестве единого кандидата от оппозиции.

«Это странные идеи, не имеющие под собой ни малейшей основы. Не заинтересован», — сказал он The Moscow Times.

Муратов оказался одним из лидеров персонального опроса о выборах, который на днях запустил основатель ФБК Алексей Навальный. Цель опроса, по словам Навального, — выработка стратегии на президентских выборах, которую находящийся в заключении политик пообещал представить в январе 2024 года. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бедуины нашего века
Бедуины нашего века Ирина Халип
Чья эскадра на горизонте?
Чья эскадра на горизонте? Владимир Халип
Путин приходит в бешенство от ATACMS
Путин приходит в бешенство от ATACMS Виталий Портников
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко Леонид Невзлин