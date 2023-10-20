Как Путин оттолкнул Казахстан
- Эль Мюрид
- 20.10.2023, 16:42
Неукоснительный санкционный режим в отношении России.
Казахстан отчитался о запрете поставки в Россию через свою территорию ста с лишним видов товаров, имеющих военное назначение. В каком-то смысле это подтверждение недавнего заявления Токаева, что Казахстан будет неукоснительно придерживаться санкционного режима в отношении России.
Когда российские официальные лица начинают делать заявления типа «Казахстан - следующий», а пропагандисты с удовольствием крутят эту тему, то логично предположить, что в Казахстане отнесутся к подобной перспективе настороженно и будут предпринимать меры защиты.
При этом в Кремле ни разу не одернули и не дезавуировали подобные заявления с российской стороны. Что тоже вынуждает казахов всерьез задаваться вопросами.
Все происходит как по нотам: худшего врага для России, чем ее правящая знать, нет нигде. А потом она же будет объяснять всё происками врагов. Забывая сказать, что главный враг для страны - она сама.
Эль Мюрид, Telegram