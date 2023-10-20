Как Путин оттолкнул Казахстан Эль Мюрид

20.10.2023, 16:42

Неукоснительный санкционный режим в отношении России.

Казахстан отчитался о запрете поставки в Россию через свою территорию ста с лишним видов товаров, имеющих военное назначение. В каком-то смысле это подтверждение недавнего заявления Токаева, что Казахстан будет неукоснительно придерживаться санкционного режима в отношении России.

Когда российские официальные лица начинают делать заявления типа «Казахстан - следующий», а пропагандисты с удовольствием крутят эту тему, то логично предположить, что в Казахстане отнесутся к подобной перспективе настороженно и будут предпринимать меры защиты.

При этом в Кремле ни разу не одернули и не дезавуировали подобные заявления с российской стороны. Что тоже вынуждает казахов всерьез задаваться вопросами.

Все происходит как по нотам: худшего врага для России, чем ее правящая знать, нет нигде. А потом она же будет объяснять всё происками врагов. Забывая сказать, что главный враг для страны - она сама.

Эль Мюрид, Telegram

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